Basket, brutte notizie in casa VL. Rottura del tendine d’Achille per Mazzola

Brutta tegola in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La società pesarese ha infatti comunicato che Valerio Mazzola nel corso del match contro la Virtus Bologna ha riportato un trauma alla gamba destra con conseguente rottura del tendine d’Achille. La VL ha anche comunicato che Mazzola verrà sottoposto a breve a intervento chirurgico di riparazione da parte del Dr. Raul Zini presso la clinica Maria Cecilia Hospital di Cotignola a Ravenna.

Un infortunio grave, uno dei peggiori che si possa subire a livello sportivo perché implica, di prassi, un periodo ai box che va solitamente dagli 8 ai 10 mesi. Questo vuol dire che per Mazzola la stagione è finita e ritornerà in gruppo solamente nell’estate del 2023.

Per quanto riguarda il presente ora la VL si guarderà sicuramente intorno in chiave mercato ma la notizia è così fresca che al momento sono solo dei “forse”.

La soluzione in casa è quella di dare più minuti sotto canestro al greco Charalampopoulos che può giocare da numero 4 nell’attesa (e speranza) che Delfino possa avere sempre più minuti e ritrovare la migliore forma fisica. Con il contratto di tre mesi fatto a Gudmundsson che sta per scadere e l’imminente ritorno di Matteo Tambone la soluzione che porta ad un ritorno sul mercato vedrebbero l’addio del play-guardia islandese e l’eventuale arrivo di un numero 4 straniero per alternarsi con Cheatham.