Basket, una brutta VL crolla a Cremona

La Carpegna Prosciutto cade malamente in terra lombarda giocando la sua peggior partita della stagione. Vittoria meritata per la Vanoli

Primo quarto in cui Cremona parte subito forte e chiude avanti. Nel 26-17 dei primi dieci minuti i padroni di casa trovano soluzioni sia da dentro l’area che da fuori con Zegarowski (7 punti) e Golden (6) che lanciano la prima mini fuga lombarda. Pesaro un po’ sotto ritmo e molle in difesa nel corso della prima frazione di gioco.

Pesaro parte con una tripla di Visconti che vale il -6 ma poi gli ex Zanotti e Lacey con un paio di belle giocate firmano il +15 Cremona sul 36-21. Carpegna Prosciutto in grandissima difficoltà e che non riesce a limitare le offensive della Vanoli. Sono ben quattro i giocatori in doppia cifra all’intervallo per Cremona che chiude addirittura avanti di 20 punti sul 53-33. Impatto sulla partita “devastante” per l’ex di turno Simone Zanotti autore di 11 punti in 9 minuti.

In apertura di terzo quarto Cremona tocca il +26 con due triple consecutive ma l’orgoglio di Bamforth riporta la VL a -20 rispondendo con la stessa moneta. Pesaro ci prova ma la squadra di Buscaglia pecca di aggressività in difesa e non riesce mai a limitare Cremona per cercare di fare un parziale e rientrare in partita. Padroni di casa che gestiscono il vantaggio e arrivano all’ultima pausa avanti di 17 sul punteggio di 73-56.

La VL apre il terzo quarto con un parziale di 6-0 firmato da Visconti e Bluiett che accorciano a -11 (73-62) a poco più di sette minuti dalla fine obbligando Cremona al timeout. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere però. La Vanoli risponde con un parziale di 13-3 per sigillare la partita firmando il +21 (86-65) a 4′ dalla fine. Gli ultimi minuti di partita non hanno più “utilità” ai fine del risultato finale e dei due punti che vanno a Cremona con il punteggio conclusivo che recita 96-69. Pesaro perde una brutta partita contro una diretta avversaria a sette giorni dal successo contro Tortona. Ora la squadra di Buscaglia dovrà subito resettare e iniziare a pensare al match della prossima domenica quando a Pesaro arriverà Treviso, squadra attualmente ancora senza vittorie ma che arriverà con tanta grinta alla Vitrifrigo Arena.