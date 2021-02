Basket, una bella VL espugna Trento

Ottima prova per la squadra che torna a vincere in trasferta espugnando un campo non facile come quello trentino

Torna a vincere anche in trasferta la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che dopo tre ko esterni consecutivi espunga il campo della Dolomiti Energia Trentino e vola sempre più in alto anche in classifica. La sconfitta di qualche giorno fa contro Venezia non ha scalfito il morale della squadra di coach Repesa che conduce dal primo all’ultimo minuto giocando una partita molto solida alla quale si aggiunge una percentuale da tre punti ai limiti dell’irreale (16/29 da tre punti).

In casa VL, nell’ottima prova corale, spiccano le prestazioni di un sempre più convincente Henri Drell. Il classe 2000 estone segna 12 punti ma dimostra di essere finalmente un giocatore della rotazione di Repesa. Ottime prove anche per Justin Robinson, autore di 14 punti, e del suo alter ego Gerald Robinson, anche lui in doppia cifra con 12 punti in 20 minuti di impiego. Solita prova per Delfino. Il capitano biancorosso ne fa 14 (4/8 da tre) e aggiunge anche 6 rimbalzi e 4 assist. Doppia cifra anche per Filloy con 10 punti. Non va in doppia cifra di punti Tyler Cain (6) ma gioca una solida partita a rimbalzo collezionandone 14.

Ora per la VL si entra nella settimana che porta alla Final Eight di Coppa Italia. I ragazzi di coach Repesa faranno il loro esordio venerdì sera contro Sassari nell’ultimo quarto di finale. Sassari che proprio ieri ha vinto in rimonta battendo la Fortitudo Bologna.