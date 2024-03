Basket B2, di nuovo in campo: spicca Loreto-Fiumicino

Dopo i grandi risultati ottenuti dalle squadre provenienti dal Girone E nella prima giornata delle fasi Gold, Silver e Playout, questo weekend si torna in campo per la seconda giornata di andata. Nei Play-In Gold, l’Italservice Loreto è chiamata a replicare l’ottima prestazione mostrata contro la Virtus Roma. Domenica al Palamegabox arriva la Supernova Fiumicino, battuta lo scorso weekend dalla Goldengas Senigallia che invece a sua volta affronterà proprio la Virtus. L’Halley Informatica Matelica ospita la Palestrina mentre il Bramante Pesaro è chiamato al riscatto contro il Valdiceppo.

Nei Play-In Silver la giornata parte già da venerdi 8 marzo con Ferentino-Pisaurum. Sabato vanno in scena invece la capolista Attila Jr. Porto Recanati e l’Amatori Pescara. La prima è impegnata nel duello tra capoliste in casa della Canver Cinecittà, la seconda cerca invece la sua prima vittoria in questa fase in casa dell’Esperia Cagliari. Fari puntati invece domenica per Stella Azzurra Viterbo-Teramo a Spicchi che chiude il turno.

Nei Play-out cercano il bis di vittorie le squadre del girone E. La Cab Stamura Ancona è chiamata in casa della Grottaferrata per cercare di ipotecare la salvezza. Stesso discorso per il Roseto e la Virtus Civitanova impegnate anche loro in trasferta contro rispettivamente Mondragone e New Fortitudo Isernia. Completa la giornata il Pescara 2.0 contro la capolista Nb Aquilano.