Basket, Ariel Filloy ha firmato con la VL Pesaro

Il playmaker italo-argentino, che si era aggregato alla truppa di coach Repesa inizialmente solo per gli allenamenti, è stato convinto dalla dirigenza a vestire la canotta biancorossa. Esordio in campionato il 27 settembre contro Sassari

PESARO – Era nell’aria da alcuni giorni e proprio qualche minuto fa è arrivata l’ufficialità con una nota della Carpegna Prosciutto. Ariel Filloy sarà un giocatore della VL per la stagione 2020/21. Il playmaker italo-argentino, che si era aggregato alla truppa di coach Repesa inizialmente solo per gli allenamenti, è stato convinto dalla dirigenza biancorossa per vestire la canotta della VL.

Intanto la LegaBasket ha diramato il calendario per la stagione che verrà. Il primo turno si disputerà domenica 27 settembre e la VL ospiterà Sassari alla Vitrifrigo Arena, con l’incognita se ci sarà o meno un piccolo spicchio di pubblico. Nel weekend precedente, venerdì 18 e domenica 20 settembre, è invece in programma alla Virtus Segafredo Arena di Bologna la Final Four che assegnerà la Supercoppa del Cinquantenario LBA tra le prime classificate dei 4 gironi eliminatori.

A livello regolamentare invece cambiano i premi per l’utilizzo dei giovani italiani in serie A. Approvate dall’ultimo Consiglio Federale le proposte della Lega Basket che modificano radicalmente i criteri di assegnazione dei 500mila euro stanziati dalla FIP per chi utilizza giocatori di formazione tricolore eleggibili per l’Italbasket. Le novità sostanziali sono principalmente tre: l’età per concorrere al premio si abbassa ad Under 26 (nati nel 1995 e seguenti) ed Under 23 (nati nel 1998 e seguenti) rispetto alle ultime due stagioni dove venivano conteggiati i minuti di Under 28 (più i giocatori in campo in partite ufficiali dell’Italia nelle 3 annate precedenti) ed Under 25.