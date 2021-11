Bare a cielo aperto nel cimitero di Novilara: il Comune si impegna a effettuare i lavori

PESARO – Incuria e degrado al cimitero di Novilara, il Comune si impegna a effettuare i lavori. Il caso era scoppiato con l’interrogazione di Daniele Malandrino (Fratelli d’Italia). Il consigliere segnalava tombe a cielo aperto e infiltrazioni.

Enzo Belloni, assessore all’Operatività, ha spiegato: «Nel 2021 abbiamo stanziato 400mila euro per primi lavori al cimitero centrale, i cui ingressi del padiglione dei Fiori sono stati già ripristinati. Abbiamo aperto un tavolo di lavoro con Aspes per pianificare gli interventi di riqualificazione dei cimiteri e stiamo realizzando una ricognizione delle strutture decentrati. Ci siamo presi l’impegno di destinare risorse per la sistemazione delle situazioni critiche. Il percorso è già avviato e nel 2022 sarà presente, a bilancio, il capitolo con voci dedicate alla manutenzione dei cimiteri». E Malandrino: «Saremo vigili per sollecitare gli interventi necessari a risolvere le situazioni più urgenti».