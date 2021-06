Marche, sul bando nuove imprese Biancani: «11 progetti finanziati a Pesaro. C’è squilibrio tra le province»

Il consigliere Pd rileva alcune criticità: «10 punti in più a progetti provenienti da comuni dell'area del sisma. Competizione non alla pari e pochi fondi»

PESARO – In provincia di Pesaro e Urbino presentate 210 domande al bando delle Regione Marche per le nuove imprese. Su 95 finanziabili ne sono state finanziate solo 11 domande.

L’avviso per il sostegno alla creazione di nuove imprese, rivolto ai cittadini disoccupati dei comuni fuori delle aree di crisi, è stato chiuso già alla prima finestra temporale, delle tre inizialmente previste, a causa dell’esaurimento dei fondi.

Il consigliere Pd Andrea Biancani rileva alcune criticità: «Pochi giorni fa sono state pubblicate le graduatorie e mi sono giunte, sia da parte di cittadini che hanno partecipato, sia da parte dei tecnici e consulenti che li hanno aiutati nella stesura dei progetti e nelle compilazione delle domande, non poche segnalazioni su diverse criticità emerse e mancate risposte ai cittadini. Che le risorse siano state presto esaurite per via dell’altissimo numero di domande non deve stupire, visto l’interesse che può generare un bando come questo, che riconosce contributi regionali fino a 35 mila euro, a fondo perduto, per l’avvio di un’attività.

Andrea Biancani

Il bando poteva contare su appena 2,9 milioni di euro, 1,6 milioni destinato ad attività nei comuni fuori dalle aree di crisi, e altri 1,3 milioni divisi tra progetti negli ITI Urbani e nella SNAI Alto Maceratese. Se si considera che anche il bando della Giunta precedente aveva esaurito i fondi velocemente, pur disponendo di circa 15 milioni, era facilmente prevedibile che le risorse del bando attuale sarebbero finite già alla prima finestra.

Per questo trovo paradossale che, visto che era chiaro già in itinere che le risorse, rispetto alle domande pervenute e valutate, si erano esaurite, si sia continuato ad accettare domande. Si è arrivati ad avere domande per più di 12,7 milioni di euro, quando i fondi ne coprivano meno di 2,9 milioni».

Per Biancani meglio non creare illusioni: «Infatti i disoccupati, in particolare giovani, che hanno partecipato al bando sperando di poterne trarre le risorse necessarie ad avviare una nuova impresa e un progetto di vita, hanno speso tempo e anche risorse, dovendo investire in tecnici e consulenti per definire i progetti. Oggi moltissimi di loro si ritrovano con dei progetti riconosciuti idonei per punteggio ma non finanziabili per scarsità di risorse.

Su oltre 200 domande pervenute dalla provincia di Pesaro e Urbino, sono state finanziate appena 11 domande, di cui 2 con i fondi dell’ITI Pesaro Fano, sul totale di 95 domande che hanno ottenuto un punteggio valido per il finanziamento. 84 progetti quindi non riceveranno il sostegno regionale perchè non ci sono le risorse.

Non voglio mettere in dubbio il giudizio della commissione, la quale ha fatto il suo dovere ma partendo da una griglia di valutazione non omogenea, che assegnava 10 punti in più a progetti provenienti da comuni dell’area del sisma. Queste regole non hanno garantito una competizione alla pari tra i progetti presentanti. Mi auguro che per i prossimi bandi si decidano modalità e regole diverse.

Sono convinto che l’area del terremoto meriti sicuramente un’attenzione particolare ma, con così poche risorse, occorreva studiare modalità diverse. Probabilmente sarebbe stato più opportuno limitare il bando al solo cratere per evitare di generare false aspettative negli altri territori».