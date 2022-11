FANO – Sgominata una banda dedita ai furti d’auto su larga scala che aveva colpito anche a Fano. I poliziotti in servizio a Fano hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal giudice Giacomo Gasparini, in collaborazione con la squadra mobile a Pesaro e del commissariato a Cerignola, per quattro pugliesi: sono accusati di aver rubato due vetture, una a San Lazzaro, l’altra al Vallato.

La banda sarebbe composta da quattro elementi di un’età compresa tra i 25 e i 45 anni che risiederebbero nel foggiano. Un quinto elemento, sempre residente a Cerignola, si trova già ai domiciliari dalla scorsa primavera in quanto coinvolto nel furto delle due auto di cui sopra. Gli arresti sono frutto delle stringenti indagini condotte dagli uomini del commissariato, diretti dal vice questore Stefano Seretti e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale a Pesaro, che hanno permesso di smantellare un fiorente mercato nero di vetture rubato con sede nel foggiano.

Non raramente i mezzi venivano smontati per essere poi rivenduti a pezzi e non essere così più rintracciati. Impulso decisivo alle indagini era stato dato mesi fa proprio dagli uomini del Commissariato fanese che si erano messi sulle tracce dei ladri durante il loro doppio blitz nel fanese durante il quale i ladri erano stati sorpresi e pedinati fino a Cerignola. La minuziosa operazione ha permesso così di smantellare la banda, capirne il modus operandi e recuperare parte della refurtiva.