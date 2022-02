Baiocchi (Fdi): «Dalla Regione 50 mila euro al Comune di Pesaro per tre progetti di inclusione e sport»

PESARO – Cultura e sociale, 50mila euro per il Comune di Pesaro. Il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi, spiega come verrà utilizzato il finanziamento regionale, approvato nell’ultimo bilancio.

«Un segno di attenzione che prescinde dall’appartenenza politica dell’amministrazione comunale, a testimonianza del modo nuovo con il quale stiamo governando, bene, la Regione Marche» dice Baiocchi.

«La maggioranza di centrodestra si conferma attenta e vicina agli ultimi e ai più deboli, con investimenti in campo sociale; all’economia con la promozione di bandi e la messa a disposizione di risorse per favorire e rafforzare la crescita; agli investimenti per infrastrutture, per limitare il rischio idrogeologico, nelle scuole, nel campo della ricostruzione. A tutto ciò, si aggiunge una vicinanza concreta ai territori.

Mi preme evidenziare che già nei giorni scorsi siano arrivati nelle disponibilità del Comune di Pesaro 50mila euro, un contributo che, come consigliere regionale, ho deciso – tra gli altri – di destinare al comune».

Baiocchi fa sapere che «questo contributo verrà impiegato per tre progetti meritevoli e molto importanti per la città: 20mila euro per il completamento del Centro tiflodidattico inclusivo del Quartiere 12 – Pantano, un nuovo punto di riferimento per tutti i bambini e ragazzi con disabilità che avrà come obiettivo primario l’inclusione e l’affiancamento alle scuole e ai percorsi formativi. Altri 15mila euro per la realizzazione di un anfiteatro nel Parco Trulla del Quartiere 12 – Pantano, in via Dandolo, un progetto che prevede uno scavo per applicare delle sedute e una pedana e diverse piantumazioni, che porterà ad avere un nuovo luogo dove poter organizzare eventi culturali e non solo, all’aperto. Infine, 15mila euro per la realizzazione di un’area Sport al Parco Miralfiore, un’area che adatta tutti coloro che vorranno allenarsi all’aperto in un parco che necessita di interventi che possano valorizzare le sue enormi potenzialità per Pesaro. Attraverso questa erogazione, quindi, sarà possibile portare a compimento alcune progettualità all’insegna del sociale, dello sport, della cultura, favorendo l’aggregazione giovani e non solo», conclude il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi.