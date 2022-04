Baiocchi (Fdi): «Dalla Regione 140 mila euro per intervenire sul tappo del fiume Foglia»

PESARO – Tappo del Foglia, fondi per risolvere il problema. Ad annunciarlo il consigliere regionale Fdi Nicola Baiocchi: «In III Commissione è iniziato l’iter di discussione del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2022/2023/2024 ed elenco annuale 2022. Fra i vari interventi previsti, vorrei soffermarmi su uno molto atteso. Sono stati stanziati 140mila euro per effettuare interventi di manutenzione idraulica nel tratto terminale del Fiume Foglia. In pratica si torna a intervenire per la pulizia della barra di foce del fiume, il cosiddetto “tappo”, a garanzia della sicurezza della navigazione».

Un problema sentito perchè si crea una secca tale da rendere difficile l’uscita dei natanti. «Da molti anni, le Associazioni che operano e lavorano in questa zona, avevano evidenziato la necessità di un intervento strutturale in tal senso.

Da parte nostra, dunque, si è fatto il possibile per raccoglierne, presto e bene, le istanze. Un ulteriore passo, dunque, che mira a rispondere alle esigenze che da più parti ci erano pervenute e che abbiamo tradotto in azioni concrete nell’interesse generale della città di Pesaro. Ancora una volta si conferma molto alta l’attenzione nei confronti del territorio pesarese nel quale, grazie a questi fondi, si continuano a mettere in cantiere lavori pubblici necessari e fondamentali per garantire e migliorare la messa in sicurezza del territorio. Sono certo – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi – che le opere possano prendere il via a breve e, quindi, essere ultimate in tempi celeri».