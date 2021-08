Baiocchi (Fdi): «11,5 milioni per il porto di Pesaro: ora cantieri per rafforzare il ruolo nell’Adriatico»

PESARO – Arrivano 11,5 milioni per il Porto di Pesaro. Il consigliere Fdi Nicola Baiocchi parla di un «grande risultato dell’amministrazione regionale. Era stato un preciso impegno del Presidente Acquaroli, dopo la notizia dell’esigua somma destinata all’Adsp dell’Adriatico centrale del riparto dedicato ai porti del PNRR. Appena 17 i milioni di euro destinati alle Marche, di cui zero euro per il porto di Pesaro. In meno di un mese, invece, con un grande lavoro portato avanti dall’amministrazione regionale di centrodestra – a partire dal Presidente Acquaroli e dall’Assessore Baldelli – che si conferma per compattezza e unità di intenti, siamo riusciti a ottenere fondi specifici anche per questa importante infrastruttura pesarese, cogliendo un’opportunità storica per il futuro. Detto e fatto subito».

Questo il commento del consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi, all’indomani dell’approvazione del nuovo riparto dei fondi dalla Conferenza delle Regioni dei nuovi Fondi Pnrr destinati ai porti marchigiani, con 62 milioni di euro al Porto di Ancona, 11,5 al porto di Pesaro e 18,5 a San Benedetto. «La maggioranza di centrodestra che governa le Marche, anche in questa occasione ha dimostrato di mettere sempre al primo posto l’interesse per lo sviluppo del territorio e delle infrastrutture strategiche, recuperando quanto dalla precedente gestione non era stato fatto. Stiamo dimostrando, nei fatti, la vera discontinuità, per l’Autorità Portuale di Ancona e per le Marche. In particolare, per il Porto di Pesaro si potranno cantierare lavori necessari per rafforzarne il proprio ruolo nel mar Adriatico. Si tratta di un settore, la cantieristica navale, che è molto caro al nostro territorio e sulla quale occorre puntare sempre più. Credo – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi – che gli oltre 11 milioni di euro possano rappresentare un’ottima base di partenza».