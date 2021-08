Baiocchi (Fdi): «Ex ospedale psichiatrico, 15 milioni per il recupero poi andremo avanti»

PESARO – San Benedetto e bando della qualità dell’abitare, è polemica tra il consigliere Nicola Baiocchi (Fdi) e Andrea Biancani.

«Se non lo conoscessi direi che il consigliere Biancani stia facendo il tifo affinché il progetto riqualificazione del San Benedetto fallisca – questo il commento del consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi, che torna sulla questione legata al progetto di riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico di Pesaro – Voglio tranquillizzare il consigliere regionale del Pd. A seguito dei 15 milioni di euro ottenuti con l’inserimento in graduatoria del Programma Innovativo Nazione per la Qualità dell’Abitare, promossa del Mims, mi sono prontamente attivato con la Regione affinché si continui a monitorare la situazione e si dia corso al rispetto dei tempi decisi. Lo stesso dicasi per l’Asur. Essere sempre catastrofisti, amareggia la vita e consiglio a Biancani un maggior ottimismo. Dal nulla che vi era, con continui tentativi infruttuosi di alienazioni, si è passati in poco tempo a un progetto serio e fattivo per la riqualificazione del San Benedetto che ha visto il coinvolgimento di più Enti: Regione, Asur e Comune. E tutti hanno siglato un protocollo d’intesa con compiti e tempistiche certi».

Per Baiocchi «L’ex ospedale psichiatrico di Pesaro ha rappresentato, per anni, una ferita aperta e un rischio per l’incolumità pubblica. Biancani dovrà farsene una ragione, visto che in pochi mesi grazie all’attivismo della Regione Marche, guidata da Francesco Acquaroli, si è recuperato il tempo perso, imbastendo un progetto concreto che sta già portando alla realizzazione dei primi step. E gli altri, vi saranno certamente. Su questo, assicuro – conclude il consigliere regionale di FdI, Nicola Baiocchi – il mio pieno impegno, come sempre avvenuto anche su questa tematica fin dalla mia elezione a consigliere regionale, affinché ciascun attore rispetti il protocollo d’intesa».