Pesaro, a Baia Flaminia concerti e spettacoli per tutte le domeniche di luglio e agosto

Si parte dal 1 luglio con Baby Baia, poi gli eventi. Dal weekend la sperimentazione della ztl in via Londra, via Bruxelles, piazza Europa

PESARO – Spettacoli, artisti di strada, laboratori creativi, truccabimbi, ma anche concerti e mercatini. Baia Flaminia si prepara ad entrare nel vivo dell’estate 2025, con un calendario di iniziative pensate per tutti, bambini, adulti, famiglie e turisti, organizzato dai commercianti di Baia Flaminia, in sinergia con il Comune di Pesaro.

Si comincia domani, 1 luglio, con la prima serata di Baby Baia, il format ormai collaudato dedicato ai più piccoli che ogni anno coinvolge centinaia di famiglie. Per tutti i martedì di luglio (1, 8, 15, 22, 29) la zona di Piazza Europa si trasformerà in un divertentissimo parco giochi a cielo aperto, con tante attività da scoprire.

«Baia Flaminia è uno dei luoghi più belli della costa Adriatica – ha detto il sindaco Andrea Biancani -. Così come il Centro Storico e il Lungomare, è una zona da frequentare, ricca di eventi e opportunità, con servizi gratuiti per i cittadini». E continua parlando della novità della stagione 2025, la ztl, pensata anche in accordo con gli esercenti, «che in questo primo anno di “sperimentazione” non dovranno pagare se vogliono aumentare i tavoli rispetto alla concessione che già anno».

Baia Flaminia raddoppia, «Pesaro ha una proposta culturale e artistica giornaliera con respiro nazionale. In questo caso grazie anche alle energie e alle idee dell’associazioni dei commercianti, che hanno arricchito il calendario degli eventi settimanali della città, che ogni sera propone un evento diverso, che coinvolge tutte le età e le categorie, dalla cultura all’animazione per bambini». E infine: «grazie anche ai residenti, non è semplice tenere insieme le esigenze di tutti, un risultato così buono non è scontato da ottenere. Andiamo avanti insieme per far diventare questa zona ancora più bella».

Ma non finisce qui, perché quest’anno, «a Baia Flaminia gli appuntamenti con il divertimento raddoppiano. Sabato 5 luglio, dalle ore 22 in piazza Europa, Bicio “l’antidepressivo naturale” intratterrà il pubblico con le sue barzellette, delle vere e proprie pillole del buonumore, anticipato dall’esibizione di un duo jazz. Non mancheranno i mercatini, con la proposta di shopping varia e curiosa di 10 espositori, ogni sabato. Poi “Baia in Musica Festival”, tutte le domeniche di luglio, fino al 17 agosto, dalle ore 21.30 sei serate di concerti, emozioni, note e incontri (ingresso gratuito). Con questi eventi vogliamo dare un valore aggiunto alla scelta della ztl, per portare un afflusso di cittadini nuovo, a favore dei commercianti», ha commentato Goffredo Ferri per associazione commercianti.

«È sempre molto costruttivo quando le attività fanno rete e creano iniziative che rendono ancora più viva la città – ha ricordato l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci -. L’associazione commercianti di Baia Flaminia sta facendo un ottimo lavoro, lo ha dimostrato anche in questo caso con una bella programmazione di eventi pensati per tutti. Come Amministrazione stiamo portando avanti, in sinergia con loro, una serie di scelte che possono incentivare la partecipazione e favorire il commercio».

Come ad esempio la ztl, «che consentirà a ristoranti, bar e attività commerciali di ampliare i loro spazi, posizionando i tavolini anche in strada».

Una novità, quella della Ztl, che da quest’anno non sarà solo il martedì, in occasione di Baby Baia, dalle 19 alle 6, ma che sarà attiva anche «il sabato e la domenica dalle 20 alle 6 – ha ricordato l’assessora alla Viabilità Sara Mengucci -. La nuova regolamentazione riguarderà via Londra e via Bruxelles (zona piazza Europa ndr) che diventerà, appunto, zona traffico limitata. Gli orari sono stati concordati con le attività economiche». Ricordiamo inoltre che «per tutti fine settimana estivi, i parcheggi di Baia Flaminia sono a pagamento. Una scelta che viene abbinata all’utilizzo della navetta gratuita che in cinque minuti conduce pesaresi e turisti dal parcheggione di strada Tra i due porti fino a Baia Flaminia». Un servizio comodo, che non inquina, attivo giorno e notte, alla portata di tutti e che consente una maggiore rotazione degli utenti in Baia.

Navette per Baia Flaminia

Gli orari della navetta linea “Porto-Baia Flaminia”: transita ogni 15 minuti, dalle 9:00 alle 20:45 (ultima partenza da Baia Flaminia, ore 20:55, con partenze dalla darsena del porto per raggiungere le spiagge, in tre fine settimana di giugno (14 e 15; 21 e 22; 28 e 29 giugno); in tutti i weekend di luglio e agosto, mese in cui si potrà salire a bordo anche giovedì 14 e venerdì 15.

Gli orari della navetta linea “Notturna” zona mare: transita ogni 30 minuti, dalle 20:50 alle 23:50 (l’ultima corsa termina a 00:16 in viale Vienna), con partenze da viale Vienna. La navetta sarà attiva sabato 14, domenica 15 e, dal weekend successivo (21 e 22) tutti i giorni fino al 31 agosto. A settembre correrà sabato 6 e domenica 7.

Eventi nel dettaglio

BABY BAIA: tutti i martedì di luglio (1, 8, 15, 22, 29) in Piazza Europa (organizzata da WeBike)

Appuntamenti dedicati ai più piccoli, protagonisti attivi del martedì sera, con artisti di strada, spettacoli, magia, teatro per ragazzi, laboratorio creativi, baby dance, bottega del trucco e tante altre attività da scoprire che riguardano cultura, sport, insieme alle associazioni del territorio, educazione e salute, attività multisensoriali, attività anche in lingua inglese. Un programma che ogni anno diventa sempre più ampio grazie al coinvolgimento delle associazioni del territorio, realtà culturali, di promozione sociale, sportive e volontariato. Tre aree distinte: una dedicata a sport e divertimento in viale Bruxelles, una della cultura e creatività, una del volontariato e Onlus in piazza Europa. Poi gli spettacoli delle scuole di danza, ginnastica artistica e ritmi. L’evento cerca di rispondere a 360° agli interessi dei bambini di tutte le età. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facbook: https://www.facebook.com/babybaiapesaro.

PROGRAMMA della prima giornata

1 LUGLIO – Dalle ore 21:30 insieme a 𝐊𝐚𝐥𝐮̀ 𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 . “Un concentrato di follia…lasciatevi contagiare! Cappelli che volano, bombe d’acqua che cadono dal cielo, e una trottola gigante a coronare il suo momento di gloria…un pizzico di tenerezza, una manciata di cinismo, una spolverata di follia, un frullatore gigante…bruuuuummmm…signori e signore, pampini e pampine …Banana Juice!!!”

“BAIA IN MUSICA FESTIVAL” – Sei serate di emozioni, note e incontri a Pesaro (si allega locandina realizzata dall’artista Francesco Zanotti)

Dal 13 luglio al 17 agosto 2025 | Piazza Europa – Baia Flaminia, Pesaro Direzione artistica: Mario Mariani L’estate pesarese si accende di musica e racconti con “BAIA IN MUSICA FESTIVAL”, una rassegna di sei concerti a ingresso libero che si terranno ogni sabato, dal 13 luglio al 17 agosto, nella suggestiva cornice di Piazza Europa alla Baia Flaminia di Pesaro. A firmare la direzione artistica è Mario Mariani, celebre pianista e compositore pesarese di fama internazionale, che guiderà il pubblico in un viaggio tra suoni, parole e atmosfere, con eventi che mescolano musica dal vivo, omaggi ai grandi della canzone italiana e dialoghi con ospiti d’eccezione.

PROGRAMMA

13 LUGLIO – UN PIANOFORTE AL CINEMA – Mario Mariani e Gianfranco Angelucci

Un incontro speciale tra note e immagini, racconti e improvvisazioni, tra Mariani e il regista, scrittore e storico collaboratore di Federico Fellini, Gianfranco Angelucci.

20 LUGLIO – TANAMADANA BAND – LUCIO DALLA & FRIENDS

Un viaggio affettuoso e trascinante nell’universo poetico di Lucio Dalla e della canzone d’autore italiana con reinterpretazioni fresche e coinvolgenti a cura della Tanamadana Band.

27 LUGLIO – CIAO MA’ – OMAGGIO A VASCO ANNI ’80

Una serata rock per celebrare il Vasco Rossi degli esordi, quello più diretto, romantico e ribelle. Canzoni, racconti e vibrazioni che hanno segnato una generazione.

3 AGOSTO – MACAPEA – OMAGGIO A PINO DANIELE

Atmosfere partenopee e groove mediterranei per un tributo vibrante e autentico al grande cantautore napoletano, tra blues, soul e melodia.

10 AGOSTO – UZZAZÀ QUARTET – MUSICHE DAL MONDO Un quartetto cosmopolita per una serata all’insegna delle sonorità globali, tra suggestioni mediterranee, jazz, ritmi balcanici e melodie senza confini.

17 AGOSTO – MARIO MARIANI – THE ROSSINI VARIATIONS

Gran finale con il direttore artistico Mario Mariani, che omaggia il genio pesarese con un concerto visionario e virtuosistico: Rossini come non l’avete mai sentito. BAIA IN MUSICA FESTIVAL è un’iniziativa pensata per valorizzare il territorio e offrire momenti di condivisione culturale e artistica in uno degli angoli più suggestivi della città.

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.15. Ingresso libero.