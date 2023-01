L’azienda sanitaria territoriale pesarese assume 13 infermieri

Saranno impiegati negli ospedali di Pergola e Urbino per garantire la piena funzionalità dopo alcuni pensionamenti

PESARO – Ampliamento di organico per l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino, che ha inviato

33 telegrammi finalizzati all’assunzione di 13 infermieri a tempo determinato, da assegnare, nelle prossime settimane, alle strutture ospedaliere e territoriali della nuova AST.

Tali assunzioni rientrano nel piano occupazionale definito dall’AST Pesaro Urbino e le 13 figure che presto prenderanno servizio, verranno impiegate presso le strutture appartenenti alla ex Area Vasta 1 (dal 1 gennaio 2023 incorporata nella nuova AST insieme all’Azienda Ospedaliera Marche Nord), che più hanno risentito, nell’ultimo periodo, della mancanza di turn over. L’arrivo di nuove risorse consentirà infatti di ripianare il debito di figure professionali dovuto ai pensionamenti o trasferimenti che si sono succeduti e che, fino ad oggi, non erano ancora stati sostituiti.

Grazie al reclutamento di tali risorse, una volta preso servizio, si riuscirà a garantire la piena funzionalità dei servizi ospedalieri di Pergola e Urbino, che più degli altri sono in sofferenza, riuscendo così ad offrire ai cittadini una migliore assistenza sanitaria e, allo stesso tempo, restituire ritmi di lavoro più sostenibili al personale in organico.