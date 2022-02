Un’azienda di Cagli all’Expo di Dubai: telecamere intelligenti e alimentazione green per le città del futuro

L'azienda presenterà soluzioni innovative per le smart city con il nuovo logo “Marche Land of Excellence”

CAGLI – Un’azienda di Cagli all’Expo di Dubai per presentare una soluzione innovativa per le smart city. Townet ha organizzato un l’evento, che si terrà il 22 febbario presso il Marriott Harbour di Dubai Marina dove presenterà i suoi ultimi modelli ed in particolare il nuovissimo “SmartBox Sfera” in grado di integrare fino a 4 telecamere ad intelligenza artificiale e con un nuovissimo design in grado di soddisfare anche le esigenze estetiche delle città del futuro.

«La crescente diffusione dei sistemi di videosorveglianza e telecomunicazione urbana ed extraurbana richiedono sistemi di alimentazione energetica sempre più efficienti ed integrati con le moderne piattaforme di controllo – spiega l’azienda – Townet grazie all’impiego di moderne tecnologie di accumulo e conversione basate su batterie green al Litio è diventata leader di mercato per le soluzioni TVCC pubblica in Italia ed Europa. I suoi SmartBox sono telecontrollati in cloud e si possono alimentare con pannelli solari o tramite l’energia ciclica dei lampioni stradali. L’integrazione di sensori per l’analisi della qualità dell’aria e l’impiego di tecnologie blockchain li rendono la soluzione completa, affidabile e sempre più richiesta per progetti di smart city».

Mirco Carloni, Vicepresidente della Regione Marche, assessore all’internazionalizzazione è stato in visita alla sede di Cagli.

«Il processo di internazionalizzazione nei mercati arabi – sottolinea Daniele D’Alba, CEO di Townet – è stato avviato l’ottobre scorso con la nostra partecipazione durante il Gitex Future Star, sempre a Dubai. In quell’occasione la nostra azienda si era già distinta come semifinalista nella competizione Best Smart City Solutions. Ritornare a Dubai, in occasione dell’Expo, sarà un’importante occasione per incontrare le amministrazioni locali, i system integrator e nuovi distributori per consolidare i processi commerciali».

Il nuovo logo “Marche Land of Excellence” sarà un elemento identificativo per rappresentare con maggiore forza distintiva le migliori realtà produttive nel mondo contribuendo a promuovere la nostra Regione.