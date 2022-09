Avo Pesaro, da 36 anni i volontari a fianco dei malati

PESARO – Dal 1986 anni a fianco, con un sorriso, delle persone ricoverate. Avo Pesaro, Associazione Volontari Ospedalieri, festeggia 36 anni di attività e lo fa con una cena al ristorante “Casa Poderosa”, il 9 settembre, per ricordare le radici della sua storia, i volontari e tutte le persone che hanno permesso col loro impegno ad Avo di crescere e arrivare fino ad oggi, e poi per guardare tutti assieme al futuro e ai nuovi obiettivi della odv.

Avo Pesaro è costituita da persone che dedicano gratuitamente parte del loro tempo al servizio dei malati durante la degenza in ospedale o che vivono nelle rsa, portando supporto umano soprattutto a chi si ritrova in solitudine, svago, calore umano, aiuto per superare la noia. E lo fa dagli anni 80, ricorda il presidente Donato Stuffoletta: «Quando un gruppo di donne decisero di intraprendere questa avventura, superando la diffidenza delle persone, commenti e paure perché in quel periodo non era semplice entrare liberamente in ospedale. Oggi sono circa 30 i volontari e le volontarie Avo Pesaro, attivi anche con la linea telefonica “Noi ci siamo!”, per offrire un sollievo alla solitudine e allo sconforto, non solo di chi si ritrova in ospedale, ma anche di chi si sente così da casa, ed è un servizio questo che raccoglie interesse a livello nazionale, ci chiamano da tutta Italia per avere supporto», spiega il presidente Stuffoletta.

Volontarie Avo Pesaro

L’associazione Avo è presente su scala nazionale e si articola in associazioni locali, ciascuna indipendente sul piano organizzativo, proprio come Avo Pesaro, che è aperta a tutti i volontari, «senza distinzione di condizioni sociali, di idee, di religione, di età – spiega l’odv – per mettere in comune gli sforzi di coloro che vogliono aiutare i malati».

A fine settembre Avo Pesaro organizza un nuovo corso di formazione per chi vuole diventare volontario, su cui verranno presto diffuse tutte le informazioni e invita tutti gli interessati a venire a conoscere l’associazione. La cena di venerdì 9 settembre prevede un buffet, musica e ricchi premi. Per informazioni, chiamare Alessandra al 3483863133.