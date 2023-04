Avanti spediti i lavori per la nuova piazza di Montecchio: ospiterà anche eventi culturali e spettacoli

VALLEFOGLIA – Nuova piazza di Montecchio, ultimi lavori per la pavimentazione. Il sindaco del Comune di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli, comunicano che in via Rampi 4, nella nuova Sede municipale di Montecchio, stanno proseguendo come da programma i lavori per portare a termine la nuova piazza.



In questi giorni la ditta Mulazzani Srl di Pesaro, è al lavoro per ultimare la pavimentazione in gres porcellanato, dopodiché procederà all’installazione dei nuovi pali dell’illuminazione, delle panchine e la sistemazione dei giardini con la successiva attivazione della fontana centrale con giochi d’acqua a pavimento.

«Questa nuova grande piazza – precisa il sindaco – situata in un punto centrale e strategico del territorio, adiacente al Centro commerciale di Via Pio la Torre, circondata dalle principali strutture pubbliche come la nuova sede Municipale, La Casa della Salute dedicata a Elmo Del Bianco, la palestra Nazzareno Guidi, la scuola primaria Federico da Montefeltro e la scuola dell’infanzia Regina Reginella, potrà essere utilizzata per i molteplici eventi e sarà al servizio principalmente degli istituti scolastici per lo svolgimento delle diverse iniziative e per l’Amministrazione Comunale che potrà tenere le varie manifestazioni fieristiche teatrali e culturali.

I rendering della nuova piazza di Montecchio

Siamo particolarmente soddisfatti come Amministrazione Comunale – conclude il sindaco, di essere riusciti a portare quasi a completamento anche questa nuova opera, che darà sicuramente l’opportunità ai tanti cittadini di Vallefoglia, alle famiglie e ai ragazzi di potere usufruire nuovo luogo di incontro per stare insieme e ritrovarsi nei vari eventi che si organizzeranno, oppure anche semplicemente per scambiare quattro chiacchiere in compagnia all’aria aperta».