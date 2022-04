PESARO URBINO – Autovelox, il consigliere Roberto Biagiotti interroga la Provincia di Pesaro dopo le forti lamentele degli automobilisti. La Provincia di Pesaro e Urbino, ha istallato due sistemi di rilevamento della velocità elettronici fissi, uno collocato sulla Strada Provinciale 30 Montelabbatese ed uni sulla Strada Provinciale 73 bis Fano – Grosseto.

Biagiotti chiede di sapere: «Se tali dispositivi di rilevazione elettronica della velocità sono stati collocati direttamente dall’amministrazione provinciale, oppure dei Comuni relativi al tratto di strada che attraversa gli stessi? Se la gestione è totalmente a carico dell’ente Provincia compresa la riscossione dell’eventuale infrazione qualora riscontrata?

Se l’amministrazione provinciale è al corrente delle ripetute lamentele degli automobilisti, che nonostante tengano una condotta di guida prudente e diligente sono comunque stati vittima del rilevatore di velocità? A quale limite di velocità è stato impostato?».

Da ultimo il consigliere chiede se «non sia opportuno trovate una soluzione alternativa al fine di raggiungere il medesimo obbiettivo, senza che ne facciano le spese come ora sta succedendo automobilisti diligenti?

Quale introito hanno reso alle casse dell’Ente Provincia tali rilevatori? La Provincia dovrebbe sospendere tale attività di controllo e studiare in accordo con i comuni interessati una soluzione differente e non iniqua come l’attuale?».