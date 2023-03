Autoparco di Vallefoglia, previsti anche un hotel, ristorante e una farmacia

VALLEFOGLIA – Un hotel e una farmacia per il nuovo autoparco. Il Sindaco della Città di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’Assessore alla Pianificazione Territoriale Stefano Gattoni, comunicano che il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il progetto di un nuovo autoparco “Vallefoglia Ovest” da realizzarsi in località Piana di Talacchio, nella zona della mensa interaziendale, come quello denominato “Tamoil” di proprietà comunale e già funzionante in Via Arena.

«Il progetto del nuovo “Autoparco Vallefoglia Ovest” – sottolineano gli Amministratori – prevede al suo interno oltre al punto ristoro dove poter svolgere attività di bar e servizio di ristorazione la realizzazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera, un parcheggio videosorvegliato per la sosta di camion e autocarri, una stazione di rifornimento carburanti con colonnine per le ricariche elettriche, un autolavaggio, un’autofficina meccanica, un gommista, un’area parcheggio riservata alla sosta per camper con la possibilità dell’apertura anche di una nuova farmacia prevista già nella pianta organica della Regione Marche.

L’area individuata per la realizzazione del nuovo “Autoparco Vallefoglia Ovest” situata nella zona industriale di Talacchio si trova nella principale strada di collegamento fra costa ed entroterra in una posizione centrale e strategica di tutta la Vallata del Foglia. Questo progetto, con i suoi numerosi servizi, valorizzerà notevolmente il patrimonio pubblico comunale apportando notevoli benefici alle imprese di autotrasporto, alle ditte commerciali e produttive favorendo nello stesso il turismo, l’occupazione e la crescita dell’economia di tutto il territorio».