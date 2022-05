Pesaro, autocarro si ribalta in A14: paura e disagi al traffico

Il mezzo si è rovesciato sulla carreggiata per cause in corso di accertamento. Sul posto i sanitari, Polizia stradale e vigili del fuoco

PESARO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo l’Autostrada A14 in corsia Nord per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento l’autista di un autocarro ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi lungo la carreggiata. La squadra di Pesaro intervenuta con un’autobotte ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Il conducente non sarebbe in condizioni gravi.

Sul posto anche i Sanitari del 118, che hanno preso in cura il conducente del mezzo e la polizia autostradale. A causa dell’incidente si sono create code e disagi.