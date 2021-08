Pesaro, auto contro scooter: 15enne di Mombaroccio ricoverata all’ospedale

Come quasi sempre accade in circostanze simili, ad avere la peggio è stata la giovane in sella allo scooter. I sanitari, giunti sul posto, l'hanno trasferita al San Salvatore di Pesaro per accertamenti

PESARO – Incidente nel pomeriggio del 27 agosto a Pesaro dove un giovane centauro ha impattato contro un suv. Lo schianto si è consumato in via Sandro Pertini, nei pressi della rotatoria. La vettura, un Range Rover, avrebbe colliso con un motociclo di piccola cilindrata condotto da una 15enne di Mombaroccio.



Come quasi sempre accade in circostanze simili, ad avere la peggio è stata la giovane in sella allo scooter. I sanitari, giunti sul posto, l’hanno trasferita al San Salvatore di Pesaro per accertamenti. Dalle indiscrezioni trapelate, le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Illeso il conducente della vettura. Da chiarire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.