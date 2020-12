L’Aurora Fano ancora sugli scudi, Giulia Dellafelice campionessa d’Italia nella categoria Junior 3

FANO – Nuovo prestigioso alloro per l’Aurora Fano che vede per l’ennesima volta una delle sue atlete salire sul gradino più alto del podio a livello nazionale. Si tratta di Giulia Dellafelice, laureatasi campionessa d’Italia nella categoria Junior 3 nel campionato Individuale Gold di ginnastica ritmica, svoltosi questo fine settimana a Montegrotto Terme.



La ginnasta classe 2005 ha sbaragliato la concorrenza in virtù del suo complessivo 72,200, realizzato centrando un 18,550 al cerchio, un 17,900 alla palla, un 20,500 alle clavette ed un 15,250 al nastro. Una prestazione magistrale che non solo l’ha proiettata ai vertici della classifica ma ha creato un vero e proprio solco con le altre componenti del podio: 68,100 di Serena Ottaviani della Ginnastica Fabriano e sul 67,150 di Arianna Musetti della Raffaello Motto Viareggio.



Una scuola, quella dell’Aurora Fano, che oramai è sinonimo di eccellenza da tempo: appena pochi mesi fa la società si era laureata Campione d’Italia a squadre. A testimonianza dell’altissimo livello generale raggiunto il fatto che, alle finali di Montegrotto Terme, si erano qualificate altre 4 atlete Camilla De Luca, Aurora Sabatini, Anastasia Crocione e Giulia Sanchio, che hanno anch’esse raccolto risultati di tutto rispetto. Grande soddisfazione per le allenatrici Letizia Rossi e Nani Londaridze.

Il trionfo è stato commentato con entusiasmo anche dall’assessore Barbara Brunori: «Siete fonte d’ispirazione perché malgrado i limiti di questo tempo continuate a conquistare il futuro! Complimenti a Giulia e tutte e tutti coloro che accompagnano questi traguardi».