Auguri a Domenica Ercolani, compie 113 anni ed è la più longeva d’Italia: vive a Pesaro

La nonnina ha festeggiato l'incredibile traguardo. A prendersi cura di lei la figlia di 87 anni. I centenari in provincia sono 144

PESARO – Compie 113 anni. No, non è un errore di battitura. Lunedì 3 luglio la pesarese Domenica Ercolani ha festeggiato l’età record di 113 anni. E’ l’italiana più longeva d’Italia.

La decana d’Italia, Domenica Ercolani, è nata ad Urbino il 3 luglio del 1910, risiede a Pesaro. Ha fatto la casalinga, prendendosi cura dei figli, della casa e dell’orto. A prendersi cura di lei la figlia che di candeline ne ha spente 87 e i nipoti. Dopo la morte del marito nell’86, ha dovuto affrontare anche quella del figlio Sisto, scomparso a soli 45 anni per un tumore al polmone.

Domenica non assume medicine, se non alcune gocce per dormire: l’obiettivo è evitare di alterare un equilibrio che l’ha portata fino ai 113 anni.

Tanti auguri anche dal primo cittadino Matteo Ricci: «A Pesaro si vive bene, Domenica ne è la dimostrazione! Buon compleanno!». Nella provincia di Pesaro e Urbino, secondo l’Istat, i centenari sono 144. Solo nella città di Pesaro sono 47.