Auditorium Pesaro, Perricci: «Ci sono ancora mancanze, perchè il Comune non chiede i danni?»

PESARO – Auditorium Scavolini, ancora polemiche sui lavori. La presidente dell’associazione EvolviAmo Pesaro Pia Perricci fa notare alcune lacune. Un’opera che ha avuto molti ritardi e un aumento di spesa da 3,5 milioni a 10. Con ampie critiche da parte dell’opposizione.

«In grande pompa Magna, poco prima delle elezioni comunali del 2024 il Comune di Pesaro inaugurò l’auditorium Scavolini, facendo credere ai cittadini che le opere finalmente dopo decenni erano terminate. Con il tempo un po’ tutti hanno iniziato a comprendere che in realtà l’auditorium per come era stato strutturato non poteva ospitare eventi sportivi e comunque, i lavori non risultavano terminati». Il Comune, con il nuovo sindaco Biancani, ha avviato subito un percorso per poter dedicare la struttura a tutti i tipi di eventi. L’opposizione ha sempre fatto notare le mancanze e ha incalzato il Comune sui lavori non finiti.

Perricci tuona: «Quest’oggi, ci siamo resi conto che è stata totalmente omessa la progettazione e realizzazione dei tombini, e sono stati totalmente omessi anche gli scanzi di accesso alla fognatura dal lato d’ingresso. Sostanzialmente, solo dal lato opposto della strada sono previsti due scanzi, quindi se si verificano dei forti eventi piovosi, c’è l’alto pericolo che l’acqua piovana superi l’altezza del marciapiede ed entri all’interno dell’auditorium. Iniziamo ad essere tutti stanchi dello sperpero dei soldi pubblici, delle incompiute ma soprattutto della superficialità con la quale vengono effettuati i lavori pubblici».

«Ci sono degli uffici preposti al controllo dei lavori. Perché non vengono effettuati questi lavori? Perché il Comune di Pesaro non inizia a chiedere il risarcimento danni per questi lavori male eseguiti o mal progettati, utilizzando i soldi degli eventuali risarcimenti per abbattere le tasse nei confronti dei cittadini? Eppure c’è un ufficio legale all’interno del Comune di Pesaro, Ufficio che viene utilizzato anche dal Comune di Vallefoglia dietro il versamento di una somma irrisoria e che ricordiamo a tutti è stato utilizzato anche dall’ex sindaco Ricci per denunciare delle persone per questioni private! Denuncia che la cassazione ha ritenuto non valida proprio perché effettuata dal Comune e non dal sindaco personalmente».