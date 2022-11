AUFITORE – Si accasciato sotto gli occhi attoniti degli amici mentre stava prendendo parte ad una battuta di caccia nei pressi di San Giovanni ad Auditore Sassocorvaro. È morto così Mirko Magi: ad essergli fatale probabilmente un arresto cardiaco improvviso.



Il dramma si è consumato nella mattinata del sabato 5 novembre: quella che doveva essere una giornata da trascorrere in compagnia, all’insegna dell’attività venatoria, si è tramutata ben presto in un incubo. I primi a soccorrerlo sono stati proprio gli amici che hanno provato a rianimarlo e hanno prontamente allertato 118 e Vigili del Fuoco.



Purtroppo nonostante la professionalità e la velocità di intervento per i soccorsi non è stato facile raggiungere la zona dove si trovava il 55nne. Una volta lì, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Intorno a lui i suoi amici di sempre visibilmente e comprensibilmente scioccati.



Mirko Magi, sposato e padre di due figli, viveva con la sua famiglia a Tavullia anche se lavorava a Pesaro. La sua salma è stata trasportata da Auditore all’ospedale di Urbino. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali del decesso.