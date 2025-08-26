Partenza positiva per la vendemmia nelle Marche, i viticoltori sperano in una buona annata dopo l’introduzione dei dazi Usa che per ora «stanno causando un rallentamento nelle vendite», anche se è ancora preso per tiracciare un primo bilancio. Lo spiega Tommaso Di Sante, presidente provinciale Coldiretti Pesaro Urbino e imprenditore agricolo.

Dopo gli ultimi anni in cui la vendemmia era partita in anticipo a causa del grande caldo, «siamo tornati nella media – prosegue – perché il caldo quest’anno non è mancato, ma nelle ultime settimane le temperature si sono rinfrescate e l’escursione termica tra giorno e notte, garantisce una buona qualità dell’uva». E le premesse per una buona annata ci sono tutte.

«Sembra un’ottima vendemmia – dice – sia per qualità che per quantità». Il via nei giorni scorsi con la raccolta delle uve da spumante per poi proseguire «a pieno regime» con chardonnay e sauvignon e poi con i vitigni da bianchello, san giovese. Fra una ventina di giorni, spiega, inizierà la vendemmia del rosso montepulciano. «Ci attende un mese intenso di raccolta – spiega Di Sante – speriamo che il tempo si mantenga buono, senza alluvioni, come avvenuto in Romagna» dove si sono verificati anche danni in agricoltura.

Tommaso Di Sante, Coldiretti

Restano però le incertezze legate ai dazi. «Con l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini abbiamo ragionato sul fatto di non impiantare per quest’anno nuovi vigneti in modo da non eccedere con la produzione» e ammortizzare l’effetto dei dazi statunitensi. «Da novembre – dice – dovremmo lavorare sull’immagine e la promozione del brand Marche e sulla ricerca di nuovi mercati» alternativi a quello degli Stati Uniti.

Di Sante evidenzia «la situazione non è rosea» non solo a causa dei dazi Usa al 15%, ma anche a causa «del momento mediatico sfavorevole legato al nuovo Codice della Strada» che ha impartito un giro di vite sul consumo di alcool alla guida, facendo calare le vendite, lamentano i produttori.

Inoltre, incalza sulla necessità di «non demonizzare il vino, un prodotto che fa parte della dieta Mediterranea» e che rappresenta «un’eccellenza, che si distingue per sostenibilità e per l’ottimo rapporto qualità prezzo». Se è ancora presto per vedere l’impatto dei dazi, intanto le imprese stanno cercando di «non aumentare i prezzi, ma serve anche uno sforzo comune da parte di tutta la filiera per non scaricare il costo sul consumatore finale. Non può essere sempre il mondo agricolo a caricarsi sulle spalle gli aumenti» conclude.

