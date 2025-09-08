Torna il Frecciargento Pesaro-Roma, Baldelli: «Il PD e le sinistre perdono il treno della verità»

L'assessore: «Solo allarmismo e notizie false, è tornato puntuale e stiamo lavorando al potenziamento della linea»

PESARO – Allarme e polemiche per la soppressione del Frecciargento Pesaro-Roma. Con i nuovi orari il treno è tornato regolarmente e l’assessore Regionale Francesco Baldelli polemizza con il Pd.

«Puntuale come sempre, alle 7:14, è ritornato domenica 7 settembre alla Stazione di Pesaro il Frecciargento, il treno veloce che collega Pesaro e Ancona con la Capitale. E, puntuale come sempre, arriva la secca smentita alle false notizie del Pd e compagni, quelli che il 3 luglio scorso sostenevano che il treno sarebbe stato soppresso perché ‘non si sa se a settembre riprenderà’. Il solito metodo delle sinistre per raccattare un po’ di consenso diffondendo false notizie ai danni dei marchigiani, denigrando chi lavora seriamente per far crescere le Marche con le infrastrutture. Lo avevamo già detto allora, per garantire una corretta informazione verso i cittadini, e lo ripetiamo ora: il nostro obiettivo è avvicinare Pesaro e Fano a Roma con il raddoppio dei binari per abbattere i tempi di percorrenza verso la capitale fino a 40 minuti. Per questo ad agosto il Frecciargento non avrebbe circolato».

Baldelli puntualizza: «Sulla direttrice Pesaro-Ancona-Roma, infatti, Rete Ferroviaria Italiana sta realizzando un intervento infrastrutturale senza precedenti, mettendo in campo oltre 1 miliardo di euro di risorse. Chi, come il PD, parlava a vanvera di inaccettabile pericolo di soppressione e cancellazione nel mese di settembre del Frecciargento, oggi dovrebbe chiedere scusa soprattutto agli imprenditori, ai professionisti, agli studenti che utilizzano, da anni, questo prezioso collegamento che unisce le Marche alla Capitale. Per l’ammucchiata delle sinistre capeggiata da Ricci è più facile diffondere notizie false e creare allarmismi perdendo ogni credibilità piuttosto che confrontarsi insieme a noi sui contenuti e parlare seriamente di infrastrutture: la cultura del Fare non appartiene a chi usa questi subdoli metodi che danneggiano l’immagine della nostra regione».