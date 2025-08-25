Statale 16, Confartigianato Pesaro: «No a divieti di sosta, balneari da salvaguardare»

PESARO – Statale 16, ancora attriti e commenti. La questione dei parcheggi abusivi ha sollevato proposte e polemiche tra il sindaco Andrea Biancani e l’assessore regionale Francesco Baldelli.

Il consigliere Marco Lanzi ha chiesto barriere fisiche contro la sosta selvaggia e la consigliera Giulia Marchionni un senso unico.

Confartigianato Imprese Demaniali esprime «preoccupazione per le conseguenze che deriverebbero dall’eventuale divieto di sosta lungo i lati della Strada Statale Adriatica, in prossimità dell’area di Sottomonte a Pesaro. La misura di questo tipo rischierebbe di penalizzare gravemente le attività balneari e di somministrazione presenti nella zona, con una conseguente forte riduzione dei ricavi».

Rispetto a eventuali divieti l’associazione precisa: «Riteniamo che la soluzione non sia vietare la sosta, ma garantire il rispetto dei limiti di velocità già previsti. Se necessario, tali limiti possono essere ulteriormente ridotti nel periodo estivo per aumentare la sicurezza stradale.

In tal senso, viene accolta positivamente la proposta del Sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, di installare autovelox fissi, misura che va nella direzione di garantire i più alti standard di sicurezza senza compromettere la vitalità economica del litorale.

Ogni ipotesi che comporti l’eliminazione dei parcheggi lungo la Statale risulta, invece, inaccettabile. Confartigianato chiede pertanto a tutte le Istituzioni e alle forze politiche un impegno per la salvaguardia delle attività della spiaggia di Sottomonte».