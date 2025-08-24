Statale 16 Pesaro, Biancani: «No il senso unico, proporremo rilevatori di velocità»

PESARO – Sosta selvaggia e sicurezza sulla Statale 16, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani replica a alcuni consiglieri dell’opposizione che hanno proposto di mettere a senso unico la statale tra Fosso Sejore e la scuola Santa Marta (Alberghiero). Il tema è stato affrontato con l’idea di inserire barriere contro il parcheggio abusivo.

«Una proposta che non condivido. La Statale 16 non è soltanto una strada utilizzata da chi si reca al mare, ma rappresenta un’arteria di interesse nazionale, la più importante dopo l’autostrada. L’ipotesi di introdurre un senso unico creerebbe più disagi di quanti ne risolverebbe.

Un’eventuale deviazione del traffico, infatti, riverserebbe decine di migliaia di veicoli all’interno della città, in particolare nei quartieri di Muraglia, Montegranaro, Loreto e nel Centro Storico, oppure lungo l’Interquartieri, costringendo comunque i viaggiatori a transitare per l’Ardizio».



Biancani precisa: «E’ bene ricordare che la Statale è di competenza di Anas, non del Comune. Ringrazio per il loro intervento i consiglieri comunali Riccardo Bernardi e Letizia Rocchi, insieme al presidente di Quartiere Roberto Pascucci che si sono esposti pubblicamente sulla questione.

Personalmente ritengo che una possibile soluzione per aumentare la sicurezza possa essere l’installazione di ulteriori rilevatori di velocità, che costringerebbero gli automobilisti e non solo, a rispettare le regole. Spesso gli incidenti sono causati dall’alta velocità o dal non rispetto dei limiti previsti. Come Amministrazione Comunale avanzeremo questa richiesta ad Anas e alla Prefettura, gli unici enti autorizzati a installare nuovi dispositivi lungo la Statale».