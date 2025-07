Pesaro, il sottopasso della Tombaccia splende di giallo

PESARO – Nuova vita per il sottopasso della Tombaccia, che collega via Tolmino a via Cesena a Pesaro. «Un impegno che ci eravamo presi con il quartiere, un passaggio strategico e molto frequentato tra una zona residenziale e commerciale ma che purtroppo negli anni era stato oggetto di imbrattamento», ha spiegato l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora.

Il sottopasso, che da oggi brilla di giallo, è stato ritinteggiato e ripulito dalle piante infestanti. «Grazie a 9 ragazzi e ragazze del progetto “Ci sto? Affare fatica” e a 5 che svolgono i lavori socialmente utili coordinati da Auser, questo luogo che unisce torna più luminoso e pulito».

Quello della Tombaccia è l’ultimo intervento realizzato dai ragazzi di “Ci sto? Affare fatica”, che domani saluteranno il progetto che li ha visti impegnati durante i mesi estivi 2025. «Si tratta – spiega l’assessora all’Istruzione Camilla Murgia – di un progetto di cittadinanza attiva, che anche quest’anno ha radunato centinaia di ragazzi sotto la guida del coordinatore Mattia Barbotti e, con l’obiettivo di far sì che i giovani partecipanti si sporchino le mani per prendersi cura dei beni comuni per sperimentare un’estate da cittadini attivi, per mettere in campo le capacità di ognuno e acquisire nuove competenze. Insieme ai coordinatori e tutor hanno spaziato nei Quartieri della città, prendendosi cura dell’ambiente cittadino, spendendo del tempo in maniera sana e utile».

Tra i progetti realizzati di “Ci sto? Affare fatica”, oltre al sottopasso della Tombaccia, anche: scuola Pirandello via Nanterre/Goito, lo sgambatoio delle Cinque Torri, il parco Maestri del Lavoro, il parco di via Vincenzo Rossi, la suola Galilei di via della Concordia, il parco in via Achilli, il parco e biblioteca San Giovanni, il parco Trulla, il parco di via Largo Baccelli, il parco dei Tigli, pulizia e tinteggiatura “Anfiteatro” per murales Borgo Santa Maria, interventi a Monteciccardo, Villa Betti e Piazza Redi, il parco Baden Powell, il Parco Don Gaudiano, l’area verde al Centro Sociale Pino Monaldi, parco di via Becci. Gli interventi sono stati realizzati anche grazie al supporto di Auser, Protezione Civile, T41, Centro Operativo Comunale.

Soddisfatto il presidente di Quartiere 9 Gabriele Angelini: «Ringrazio l’amministrazione per questo intervento, molto sentito e atteso dalla comunità. Si tratta di un luogo molto frequentato, che necessiterebbe anche dell’istallazione di telecamere di videosorveglianza».

Un’esigenza attenzionata dall’amministrazione, come spiega l’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci, che spiega: «Le telecamere del sottopasso della Tombacccia sono già state inserite nel bando a cui abbiamo partecipato quest’anno, che complessivamente ha un valore di 250mila euro. Stiamo attendendo l’esito che dovrebbe arrivare in autunno».

Oltre alle assessore Della Dora e Murgia, e al presidente del Quartiere 9 Angelini, erano presenti i consiglieri comunali Dominici, Andreolli, Corsini, i consiglieri di Quartiere 9, i responsabili e tutor del progetto, i ragazzi che lo hanno realizzato e Ezio Bracco di Auser.