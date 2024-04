Sicurezza sul lavoro, Marche Multiservizi: «Infortuni diminuiti del 56%»

PESARO – Sicurezza sul lavoro, Marche Multiservizi sul territorio mira ad erogare servizi di qualità in maniera efficiente, sostenibile e ponendo sempre massima attenzione al personale. Perché le risorse umane sono un patrimonio fondamentale dell’attività aziendale. La stessa Agenda Onu 2030 tra i suoi obiettivi prevede proprio quello di promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti.

Valori che MMS ha fatto propri investendo costantemente sull’attività di formazione per potenziare le competenze in ambito di sicurezza sul lavoro degli oltre 620 lavoratori diretti del Gruppo: 514 Marche Multiservizi (100% a tempo indeterminato), 71 MMS Falconara e 36 Macero Maceratese. Un impegno ripagato dai numeri che in questi anni hanno visto un drastico calo degli infortuni sul lavoro in Marche Multiservizi. Nel 2023 sono diminuiti del 56% rispetto al 2022; un dato che diviene ancora più eclatante se confrontato con quello del 2008 (anno di costituzione di MMS) che registra un -90%. In calo anche l’indice di gravità degli stessi infortuni.

La giornata della sicurezza per Marche Multiservizi

Ma investire in formazione significa, oltre ad incrementare le competenze in sicurezza, anche favorire le relazioni e sviluppare un approccio collaborativo tra i dipendenti mettendo in campo iniziative innovative. Per questo lunedì 29 aprile in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, promossa ogni 29 aprile dall’Organizzazione internazionale del Lavoro, i dipendenti sono stati invitati ad assistere allo spettacolo teatrale A chi esita a cura della compagnia Rossolevante: una rappresentazione che mira a sensibilizzare lo spettatore sull’importanza di promuovere una vera cultura della sicurezza sul lavoro. L’obiettivo dello spettacolo, che si è tenuto all’Auditorium di MMS in via Toscana, è proprio quello di trasmettere il valore della sicurezza in maniera innovativa e coinvolgente. All’iniziativa hanno partecipato tra gli altri, oltre ai rappresentanti dei sindacati, delle categorie economiche e dell’Ast 1, anche il prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco e il vescovo di Pesaro monsignor Sandro Salvucci che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa organizzata da MMS.

«Da sempre Marche Multiservizi si impegna per offrire ambienti di lavoro sani e sicuri: un impegno che richiediamo anche alle aziende che collaborano con noi – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli –. E i risultati conseguiti sul fronte della sicurezza dei lavoratori in questi anni confermano la validità del nostro operato. I buoni risultati ottenuti però non sono un punto di arrivo bensì un punto di partenza verso un traguardo estremamente ambizioso: infortuni zero. Si tratta di un obiettivo molto difficile da raggiungere per un’azienda che conta oltre 620 dipendenti diretti ma vogliamo comunque perseguirlo con determinazione e perseveranza. Nel frattempo negli ultimi tre mesi del 2023 abbiamo registrato il nostro primo trimestre senza infortuni. Segno che siamo sulla strada giusta. Per Marche Multiservizi la sicurezza sul lavoro non è un costo bensì un investimento per la produttività e la competitività della nostra Azienda. È un investimento sulle Persone. Ringrazio i dipendenti, le Autorità, le associazioni di categoria ed i sindacati che hanno partecipato all’importante iniziativa odierna e in particolare ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto e Sua Eccellenza il Vescovo che con la loro presenza e le loro parole di apprezzamento hanno reso questa giornata ancora più significativa per la nostra Azienda».