Pesaro, rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione nazionale Cavalieri al merito della Repubblica

I consiglieri Papalini, Bisello, Amadori, Attanasio, Fantini, Giua e Titolo hanno fatto visita al prefetto per illustrare i progetti

PESARO – Si è appena costituito a Pesaro il consiglio dell’Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI) di Pesaro e Urbino composto dal Cav. Mauro Papalini presidente, Cav. Floro Bisello vice presidente, dal Cav. Luca Amadori, Cav. Giuseppe Attanasio, Cav. Alessandro Fantini, Cav. Michele Giua, Cav. Giancarlo Titolo. I consiglieri hanno avuto una visita istituzionale al Prefetto e al Questore di Pesaro.



In un contesto di proficua interazione, si è avuta l’opportunità di delineare i principi fondamentali e gli ideali intrinseci dell’Associazione, la quale si impegna fervidamente a promuovere e diffondere, attraverso una sinergica collaborazione con le Istituzioni Locali, le Associazioni e il Volontariato, i cardini morali e i valori essenziali della nostra costituzione connessi a un’attiva partecipazione sociale, culturale e professionale.



In questa occasione è stato altresì presentato un ambizioso progetto volto a fornire sostegno e assistenza alle persone affette da autismo, ideato e promosso con encomiabile dedizione dal Cav. Giancarlo Titolo e dal Cav. Luca Amadori, illustri membri dell’Associazione.

Il presidente e l’intero corpo associativo di ANCRI Pesaro e Urbino desiderano, con profonda gratitudine, manifestare il loro sincero apprezzamento al Prefetto Emanuela Greco e al Questore Francesca Montereali per l’attenzione e la completa disponibilità dimostrate durante l’incontro, confermando così l’importanza e la rilevanza dell’azione congiunta nel perseguire nobili obiettivi di benessere e solidarietà nella comunità locale.