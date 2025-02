Rete idrica: Mms apre cantieri a Vallefoglia, Fermignano, Terre Roveresche e Mondavio

Investimenti da 27 milioni di euro con fondi Pnrr per 60 km di nuove condotte. Ecco i nuovi interventi per 2,7 milioni

PESARO – Procedono spediti i cantieri per realizzare nel territorio provinciale una nuova rete idrica più efficiente, moderna e resiliente, grazie al progetto di Marche Multiservizi che ha ottenuto circa 20 milioni di euro di finanziamenti del Next Generation Ue.

Uno dei sei ambiti di intervento del progetto, che prevede un investimento complessivo sulle reti di 27 milioni di euro, riguarda proprio la realizzazione di circa 60 km di nuove condotte. Grazie ai lavori del PNRR verrà potenziata la rete idrica provinciale garantendo al territorio tra le altre cose un servizio più performante e vantaggi ambientali.

In poco più di sette mesi per il rinnovamento delle reti sono stati avviati 10 cantieri in tutto il territorio tra cui due a Pesaro e uno a San Lorenzo in Campo, Lunano, Gabicce Mare, Cagli, Montecalvo in Foglia, San Costanzo, Terre Roveresche e Urbania. Entro la fine del mese ne partiranno altri 4 per un investimento di 2,7 milioni di euro grazie ai quali verranno riqualificati oltre 9 km di condotte.

A Vallefoglia verranno realizzati quasi 2 km di nuove reti idriche nelle vie a Sud della Statale SS 423 tra via Mattei e via Napoli. L’intervento, oltre 700.000 euro (+Iva), prevede anche il rifacimento di un centinaio di allacci. A Fermignano, in località Sagrata e nelle vie Metaurense, Salinatore e Pian D’Asdrubale, verranno posate 3,4 km di nuove condotte e verranno rifatti 34 allacci. Costo dei lavori: 850.000 euro (+Iva).

Nuove reti anche a Mondavio dove, oltre al ricollegamento di 12 allacci, verranno realizzati 1,2 km di nuove condotte in zona via Sant’Isidoro per un importo di circa 380.000 euro (+Iva). A Terre Roveresche infine verranno realizzati più di 2,5 km di nuove reti in località Orciano e saranno ricollegati 11 nuovi allacci per un investimento che si aggira intorno ai 760.000 euro (+Iva).

«La scadenza del 31 marzo 2026 incombe ma i lavori procedono velocemente tanto che, una volta avviati questi 4 cantieri, sul rinnovamento delle reti, grazie al lavoro dei nostri uffici ed alla solidità e alla professionalità del Gruppo di cui facciamo parte, in poco più di 7 mesi avremo avviato 14 cantieri per più di 12 milioni di euro di lavori iniziati – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli -. Anche su tutti gli altri ambiti di intervento siamo a buon punto. Siamo convinti di poter rispettare le scadenze del PNRR centrando questo ‘storico’ obiettivo per il nostro territorio. Un risultato sicuramente non esaustivo dato la lunghezza della nostra rete (5.000 km) e la sua vetustà ma che rappresenta un significativo miglioramento del sistema infrastrutturale idrico della nostra provincia frutto della capacità progettuale della nostra struttura».

«Il progetto di Marche Multiservizi, finanziato con fondi PNRR, prevede sei ambiti di intervento: digitalizzazione, modellazione e distrettualizzazione delle reti, installazione di 14.000 contatori smart per la misura dei volumi per le partite Iva, ricerca delle perdite con i raggi cosmici e realizzazione di circa 60 km di nuove condotte – spiega la dirigente all’Ingegneria e Sviluppo infrastrutture Simona Francolini -. Proprio a quest’ultimo ambito è destinata la parte più corposa degli investimenti: 19,5 milioni di euro. Grazie all’ammodernamento della rete idrica ridurremo le rotture e, di conseguenza, le perdite d’acqua garantendo al territorio un servizio più efficiente, con meno disagi dovuti all’interruzione del servizio e alle problematiche viarie legate ai cantieri per le riparazioni e benefici ambientali oltre che economici».