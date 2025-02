Pesaro, ecco il progetto del nuovo ospedale. Acquaroli: «Gara entro l’estate»

PESARO – Nuovo ospedale di Pesaro, presentato il progetto. Gara d’appalto entro l’estate, poi i lavori per oltre 200 milioni di euro. Le specifiche sono state fornite in una conferenza stampa al Teatro Rossini di Pesaro.

Si estenderà su una superficie di 70 mila metri quadri, disporrà di 382 posti letto ma potrà accoglierne fino a 460 in caso di emergenza. Sono i numeri del nuovo ospedale di Pesaro che, con un investimento complessivo di 204 milioni di euro, sarà la più grande opera pubblica mai realizzata nella storia della Regione Marche nel settore della sanità.

Baldelli, Acquaroli e Biancani

«Una struttura moderna e all’avanguardia, progettata per rispondere in modo efficace alle esigenze sanitarie del territorio e garantire cure di altissimo livello ai cittadini – ha evidenziato il presidente della Regione Francesco Acquaroli -. Per integrarsi armoniosamente nel contesto urbano, l’ospedale che sorgerà a Muraglia, non supererà i 20 metri di altezza, rispettando la conformazione del quartiere e delle colline retrostanti. Una struttura importante per la sanità della provincia e della Regione. Tra poche settimane partiranno le gare per le demolizioni delle strutture, poi in estate la gara per il cantiere. Una giornata storica dopo le discussioni di questi mesi, un’opera che darà risposte a tanti anni di dibattiti».

Tra le dotazioni più rilevanti della struttura si segnalano:

12 sale operatorie, di cui 8 da 50 mq e 2 da 70 mq; due di queste saranno dedicate specificamente all’ostetricia e alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA);

20 posti letto per Medicina d’Urgenza (MURGE);

15 posti letto per Osservazione Breve Intensiva (OBI);

16 posti letto per Terapia Intensiva, con altri 32 posti letto predisposti e immediatamente attivabili in caso di necessità, per un totale di 48 posti letto di terapia intensiva;

14 posti letto per l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC);

5 posti letto per la Stroke Unit;

26 posti di dialisi ospedaliera;

2 sale di emodinamica da 40 mq e 1 sala di radiologia interventistica;

2 TAC, di cui una per pazienti bariatrici e un’altra dedicata esclusivamente al Pronto Soccorso;

2 risonanze magnetiche aperte, 3 RX, più una riservata al Pronto Soccorso;

4 sale endoscopiche.

Il rendering del progetto

L’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli ha evidenziato: «Un’ospedale all’avanguardia che porterà Pesaro e le Marche nella serie A dell’edilizia sanitaria ospedaliera nella nazione. Un ospedale costruito coi migliori criteri antisismici e parametri architettonici, integrato attorno al colle Ardizio, un polmone verde di Pesaro. Andremo a gara in tempi rapidi, non possiamo sapere la durata del cantiere perché non sappiamo se ci saranno interferenze. Ma voglio dire che in cinque anni abbiamo quasi completato l’Inrca ad Ancona Sud e questo è l’obiettivo per Pesaro».

L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha sottolineato: «L’ospedale di Pesaro sarà di di primo livello con specializzazioni di secondo livello. Avrà modernissime tecnologie, realizzeremo uno dei migliori ospedali d’Italia.