Pesaro, il porto si apre ai cittadini: dal Cantiere Rossini all’iconica barca Azzurra III

PESARO – Il porto di Pesaro festeggia, per la prima volta, il suo “World Boating Day”, Giornata internazionale della nautica, con le iniziative libere e gratuite che coinvolgeranno, sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, tutte le attività presenti in strada Tra i due porti.

La manifestazione, a livello internazionale, ha come obiettivo raccontare storie, mestieri e passioni che animano il mondo del mare, coinvolgendo porti, cantieri, associazioni e aziende.

A Pesaro in particolare, sarà un’occasione unica per scoprire il porto “da dentro”, a partire da Cantiere Rossini organizzatore dell’evento, come spiega Stewart Parvin, amministratore delegato: «L’obiettivo che ci siamo dati è quello di divertirci, rafforzare il senso di comunità e far conoscere tutte le realtà del porto al nostro territorio. Lo faremo, sabato, insieme a imprenditori, fornitori e associazioni legati alla nautica per trascorre insieme una bella giornata. Grazie all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale che ha fortemente creduto nell’iniziativa anche con un contributo economico per realizzare le bandierine posizionate lungo la strada e creare così un forte impatto visivo sui visitatori».

Alexandra Williams, ufficio Xperience & Communications di Cantiere Rossini, annuncia: «Avremo anche una vera “chicca” da mostrare al pubblico» citando l’iconica Azzurra III prima sfidante italiana all’America’s Cup». Presenti in strada Tra i due porti, le più importanti aziende internazionali della nautica.

Tra le iniziative in programma durante la mattinata: la mostra fotografica storica sul porto, a cura della Famiglia Volpini, la visita all’iconica imbarcazione Azzurra III ma anche ai suggestivi spazi del Cantiere Rossini, presentazioni di attività inclusive e di iniziative rivolte alle persone con disabilità, dimostrazioni di soccorso, scontistiche dedicate nei negozi, incontri e dibattiti, e tanto altro. Per seguire la giusta rotta basterà seguire quella indicata dalle bandiere ufficiali del World Boating Day che le attività aderenti alla Giornata esporranno in strada Tra i due porti.

Il World Boating Day ((info su Worldboatingday.com) è un’iniziativa internazionale promossa da The Superyacht Life Foundation per aprire le porte dell’industria nautica al grande pubblico.

L’evento di Pesaro è organizzato da Cantiere Rossini, con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale che fatto rientrare l’evento tra gli Italian Port Days, e con il patrocinio del Comune di Pesaro.

Andrea Biancani, sindaco di Pesaro evidenzia: «Il porto rappresenta (e rappresenterà anche in futuro) una grande opportunità per le attività produttive (il Cantiere Rossini, le attività commerciali, etc) e per la socialità del territorio. Qui infatti insistono associazioni sportive e non, che hanno un ruolo importante per la comunità e per la qualità di vita di centinaia di pesaresi che hanno la barca o che lavorano, passano il tempo, si divertono».

Francesca Frenquellucci, assessora alle Attività economiche e allo Sviluppo e promozione attività legate alla pesca: «Il cantiere Rossini è una realtà importante per la nostra città, ha portato valore e tanto lavoro. Sono contenta della grande partecipazione delle attività commerciali a questa iniziativa: quando le imprese fanno rete è sempre una bellissima cosa». E ancora, «il Comune di Pesaro sostiene il settore della nautica e della pesca e si pone come ente intermedio, per cercare di risolvere problemi e ascoltare le istanze degli operatori».

Il programma del World Boating Day a Pesaro

Eventi e dimostrazioni:

Ore 9 / Apertura ufficiale della giornata

Ore 9.30 / Lega Navale Italiana – Presentazione e dimostrazione della gru per l’imbarco in sicurezza di persone con disabilità

Ore 10:00 / Sede Asd Sub Tridente “S. Caracchini” – Presentazione del mondo subacquea e della nuova divisione inclusiva;

Ore 10:30 / Cantiere Rossini – Presentazione dell’iconica Azzurra III e racconto della storia di Azzurra I, prima sfidante italiana all’America’s Cup con l’intervento del direttore del Cantiere Rossini

Ore 11:00 / Croce Rossa Italiana – sezione mare – Presentazione dell’imbarcazione di soccorso e intervento sulla sicurezza in mare

Ore 11:30 / Cantiere Rossini Intervento dedicato ai giovani: i ruoli professionali del settore refit e l’importanza della Regione Marche nella nautica a livello globale, settore che rappresenta una reale opportunità lavorativa per tanti giovani

Dalle 12:30 / Pranzo nei ristoranti di strada Tra i due porti aderenti all’iniziativa

Attività continuative (dalle ore 9 alle 13):

Strada Tra i due porti / Passeggiata lungo la strada del Porto da percorrere seguendo le bandiere del World Boating Day per scoprire ogni realtà partecipante e lasciarsi stupire tra le storie e le attività del porto.

da percorrere seguendo le bandiere del World Boating Day per scoprire ogni realtà partecipante e lasciarsi stupire tra le storie e le attività del porto. Cantiere Rossini / Visite guidate all’interno del Cantiere Rossini con i suoi capannoni climatizzati progettati per la verniciatura degli yacht;

all’interno del con i suoi capannoni climatizzati progettati per la verniciatura degli yacht; Asd Sub Tridente / Presentazione delle attività subacquee; attività subacquee inclusive, sconti dedicati e racconto di Lorenzo Spadafora, giovane disabile brevettato Open e Nitrox, con patente nautica e una grande passione per il mare;

/ Presentazione delle attività subacquee; attività subacquee inclusive, sconti dedicati e racconto di Lorenzo Spadafora, giovane disabile brevettato Open e Nitrox, con patente nautica e una grande passione per il mare; Nautic Store / Sconti dedicati;

/ Sconti dedicati; Esposizione fotografica storica e racconto della Famiglia Volpini;

e racconto della Famiglia Volpini; Incontri con fornitori nautici e attività del territorio;

e attività del territorio; Trebbi Nautica / Spazio informativo su come approcciarsi alla nautica;

/ Spazio informativo su come approcciarsi alla nautica; Iniziative divulgative con circoli velici e associazioni.

Per informazioni scrivere a: info@cantiererossini.com.