Ricci: «Alleanza del Cambiamento, eventi a tema per il programma: “Cultura e Turismo” a Urbino il 21 agosto»

Il programma dell’Alleanza del Cambiamento, la coalizione a sostegno di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, verrà illustrato e approfondito, nei prossimi giorni, in una serie di eventi tematici, che si svolgeranno in diverse città delle Marche e vedranno coinvolti politici ed esperti del panorama nazionale.

La prima iniziativa tematica in programma sarà dedicata a “cultura e turismo” e si terrà il 21 agosto ad Urbino alle ore 19:00 all’Esedra del Teatro Sanzio, in Corso Garibaldi 82.

Parteciperanno all’evento tematico, assieme a Matteo Ricci, anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, i candidati al consiglio regionale del PD per la circoscrizione di Pesaro-Urbino, Federico Scaramucci e Daniele Vimini, il capolista al consiglio regionale della lista civica ‘Matteo Ricci – Presidente’ per la circoscrizione di Fermo, Francesco Trasatti. L’evento sarà coordinato da Yuri Rosati, caporedattore del Corriere Adriatico Pesaro-Urbino.

«Cultura e turismo devono diventare un connubio di rilancio per la nostra regione. – dichiara Ricci – Il turismo culturale è il più ricercato in Italia e attrae turisti tutto l’anno. Le grandi città d’arte sono in overbooking e si pongono il problema di ridurre il numero dei turisti, per questo non è accettabile che le Marche siano la terzultima regione per arrivo di turisti stranieri. – prosegue – Durante l’evento tematico parleremo di tutto questo, di come valorizzare le nostre bellezze artistiche e paesaggistiche e di come ‘un cambio di Marche’ sia possibile per la nostra regione, a partire dal turismo e dalla cultura».