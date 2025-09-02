Delinquenza e disagio giovanile, Dallasta: «Servono controlli più mirati a Pesaro»

PESARO – Vandalismi e baby gang, il consigliere regionale Forza Italia Giovanni Dallasta chiede una “linea dura”.



I recenti episodi di piazzale Matteotti dove quattro ragazzi tra i 15 e i 18 anni hanno prima preso a bottigliate dei giovani del Bangladesh e la sera seguente hanno sparato tre colpi di pistola a salve, hanno riacceso il focus sul tema della delinquenza e disagio giovanile.

«Pesaro è fuori controllo e chi governa lo sa ma fa finta di niente – È l’attacco di Giovanni Dallasta, consigliere della Regione Marche e del Comune di Pesaro – una situazione di degrado crescente, segnata da violenze, furti, vandalismi e spaccio diffuso».

Dallasta punta il dito «contro l’amministrazione locale, accusata di anni di lassismo che avrebbero consegnato la città ai delinquenti. I cittadini hanno paura di uscire di casa in certe ore, i parchi e le strade sono invasi da spacciatori, ubriachi e persone sotto effetto di droghe».

Il consigliere cita in particolare il Parco Miralfiore, indicato come «epicentro dello spaccio, e il percorso tra stazione e centro, che descrive come un viaggio nel terrore. Si ripuliscano tutte le zone inaccessibili, si installino nuove telecamere e sistemi di illuminazione, si sistemino balaustre e recinzioni, e chi delinque deve essere arrestato senza indugio». Da qui l’appello a un «piano straordinario di sicurezza: più telecamere, illuminazione, controlli costanti e arresti immediati. Serve tolleranza zero – afferma – per restituire tranquillità ai cittadini e decoro alla città. E servono interventi mirati sui minori coinvolti in episodi di spaccio e vandalismo. Non è accettabile che girino con coltelli o che fungano da complici. Chi delinque deve pagare subito le conseguenze. Il tempo delle scuse è finito, oggi deve iniziare il tempo della città sicura. Pesaro deve tornare ai cittadini, non ai delinquenti».