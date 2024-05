Pesaro, alla Pescheria l’opera immersiva di Marina Abramovic

PESARO – Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura presenta la prima italiana di The Life, l’opera immersiva di Marina Abramović e Tin Drum, che per la prima volta nella storia dell’arte propone una performance in una doppia dimensione: fisica e digitale. Un’esperienza cinematografica tridimensionale unica, aperta al pubblico dal 5 al 18 giugno 2024 presso il Centro Arti Visive Pescheria, nel cuore di Pesaro, e parte del palinsesto di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura “La natura della cultura”.

The Life, ideata da Marina Abramović e prodotta dallo studio specializzato in mixed reality Tin Drum con la regia del fondatore Todd Eckert, è la prima mostra di arte performativa in realtà mista mai concepita. Presentata per la prima volta alla Serpentine Gallery di Londra nel 2019, l’opera ha attraversato il mondo prendendo vita in diverse città, raggiungendo persino il traguardo della vendita all’asta record in occasione dell’appuntamento autunnale londinese di Christie’s nel 2020.

A Pesaro la mostra debutta con una veste ampliata, arricchita di costumi originali ed elementi acustici pensati per invitare a una riflessione dedicata alla natura della memoria, dove l’artista transita in mondi diversi e attraversa il tempo e lo spazio.

Completa il progetto la conversazione aperta al pubblico tra Marina Abramović e Todd Eckert, in programma martedì 18 giugno 2024 alle ore 21.30 presso il Teatro Rossini di Pesaro. L’incontro vede l’artista e il regista esplorare la genesi di The Life e le implicazioni che l’opera porta alla luce nel corso di un dibattito aperto. Le prevendite sono disponibili dal 12 giugno su www.vivaticket.it, presso Tipico Tips o presso la biglietteria del Teatro Rossini.

MARINA ABRAMOVIĆ: THE LIFE

Performer: Marina Abramović

Director: Todd Eckert

Capture: 4D Views, Grenoble

Effects: George Fuentes, Thinking Seed Studios, Los Angeles

Costume Design: Oana Betz, New York City

Soundtrack: Stars of the Lid (uncredited at their request)

Dal 5 al 18 giugno 2024

Centro Arti Visive Pescheria

Speciale finissage

Martedì 18 giugno 2024, ore 21.30

Conversazione tra Marina Abramović e Todd Eckert

Teatro Rossini

Biglietti disponibili su vivaticket.it a partire dal 12 giugno 2024.