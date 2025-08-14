Pesaro, via i paletti in ferro arrugginiti dal molo al porto

PESARO – Via i paletti in ferro dal molo di Pesaro. Arrugginiti e antiestetici, ecco il provvedimento del sindaco Andrea Biancani.



«Il Comune non li ha mai voluti e siamo sempre stati contrari alla loro installazione – ha precisato sin da subito -. Già nel 2023 mi ero espresso negativamente a riguardo e ad oggi la mia idea rimane la stessa. Finalmente però abbiamo trovato un compromesso; una soluzione diversa e condivisa con l’Autorità portuale – ente competente in materia -, che ci permette di eliminare definitivamente le barriere attuali che, nel tempo, si sono anche arrugginite e ammalorate».

Infatti, nelle prossime settimane, verranno installate le nuove banchine (simili a quelle già presenti al Moloco) che daranno continuità all’assetto degli arredi in zona Porto. «Sarebbe stato bello eliminare qualsiasi tipo di barriera, lasciando libera la visuale dei bellissimi tramonti sul mare che si ammirano dal Porto; uno dei luoghi più belli della città, ma purtroppo l’Autorità portuale, per una questione di sicurezza, ha comunque optato per delle banchine in cemento che riprendano l’arredamento già in essere e che saranno sicuramente meno invadenti degli attuali paletti», spiega il sindaco.

In questo momento, parte dei paletti in ferro ammalorati sono stati sostituiti da transenne in attesa dell’arrivo dei nuovi arredamenti. L’Autorità portuale, infatti, ha comunicato al Comune di Pesaro di aver già proceduto con l’affidamento a ditta qualificata della fornitura.

«Ci auguriamo che nel giro di qualche settimana, cittadini e turisti possano tornare ad ammirare il paesaggio di questo splendido luogo che non merita ostacoli alla sua bellezza e deve restare un biglietto da visita aperto e accogliente per Pesaro».