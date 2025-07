Pesaro, conclusi i lavori al cavalcaferrovia SS16, le corsie di marcia ora senza restringimenti

Della Dora: «Conclusi i lavori per la messa in sicurezza della scarpata. Ora tutto regolare, traffico nella norma»

PESARO – Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della scarpata del Cavalcaferrovia della SS16. Via al ripristino totale delle due corsie.



Lo annuncia l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora, che spiega: «Il cantiere è stato smontato, le due carreggiate di marcia, già aperte da giugno, sono state ripristinate regolarmente e non risultano più restringimenti. Come prevede l’ordinanza estiva attualmente in vigore il limite dei 30 è invece confermato, introdotto per garantire la sicurezza degli operai impegnati nei lavori e degli automobilisti durante i lavori». Nelle prossime ore verrà rimosso anche il semaforo provvisorio posizionato per segnalare il cantiere.

Ricordiamo che il tratto di strada della SS16 era stato interessato da una frana lo scorso ottobre, in seguito alle forti piogge che avevano causato il cedimento della scarpata. Da allora, è stato attivato un cantiere per la messa in sicurezza dell’area, che ha reso necessaria una viabilità temporanea con senso unico alternato fino allo scorso maggio. A giugno, per limitare il più possibile i disagi e con l’avanzamento dello stato dei lavori, l’Amministrazione aveva disposto una prima riduzione dell’area di cantiere, consentendo la riapertura delle due corsie, seppur con restringimenti.

Ora, con la conclusione definitiva degli interventi, il traffico torna completamente alla normalità.