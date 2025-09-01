Pesaro per Gaza, in 2mila al porto per chiedere la pace

PESARO – Pesaro per Gaza. Oltre 2000 persone si sono radunate al porto – e tante barche e gommoni in mare – per fare “rumore” e salutare idealmente il viaggio della Global Sumud Flottilla partita da Genova, per portare aiuti umanitari e aggirare il blocco israeliano a Gaza. Un gesto simbolico, ma i pesaresi volevano esserci e farsi sentire con pentole, coperchi, campanacci, fischietti. Decine anche le bandiere e le sciarpe della Palestina, oltre a striscioni che chiedono il cessate il fuoco.

Il sindaco Andrea Biancani sottolinea: «Manifestazione per Gaza, per ribadire, ancora una volta, la nostra vicinanza alle popolazioni civili colpite e ribadire l’impegno a favore della pace e del dialogo. Ci siamo fatti sentire! Purtroppo stiamo vivendo una fase storica segnata da una mancanza di cultura e di umanità senza precedenti. Nel frattempo, però, decine di migliaia di persone continuano a morire sotto le bombe o di fame, nell’indifferenza generale. Basta guerre, basta al massacro di persone inermi».

Anche il consigliere M5S Lorenzo Lugli riflette sul tema: «Oggi ho assistito a qualcosa di straordinario. Abbiamo testimoniato in centinaia il nostro sostegno al popolo palestinese. Non con grida di battaglia, ma con una richiesta semplice e potente: dare una possibilità alla pace, perché la pace è l’unica scelta politica possibile.

Lorenzo Lugli alla manifestazione per Gaza

Mentre i governi rimangono impantanati in logiche di potere e interessi geopolitici, sono i cittadini comuni a chiedere umanità. È la gente normale che si mobilita, che dona, che manifesta per dire basta al massacro di innocenti. È questa energia dal basso che dobbiamo portare nelle istituzioni. Come candidato al consiglio regionale delle Marche, mi impegno a fare della pace, della smilitarizzazione e del disarmo i pilastri del mio mandato.

Il Movimento 5 stelle ha dimostrato coerenza mettendo a disposizione un milione di euro dei fondi delle restituzioni parlamentari per destinarli ad aiuti umanitari a Gaza. Gesti concreti che nascono da una visione politica precisa: quella di chi crede che ogni vita abbia valore, indipendentemente dalla nazionalità o dalla religione. La pace non è solo un diritto, è una responsabilità che abbiamo verso le generazioni future».