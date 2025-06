Pesaro, chiude lo sgambatoio di Villa Fastiggi. Redaelli: «Sbagliato farlo senza dare soluzioni»

Apposto un lucchetto per via delle lamentele dei residenti, i consiglieri meloniani: «Nessuna comunicazione ai cittadini»

PESARO – Chiude lo sgambatoio di Villa Fastiggi, la contrarietà dei consiglieri Fdi.

«La chiusura è avvenuta senza alcuna comunicazione ai cittadini – commenta Michele Redaelli consigliere comunale di Fratelli d’Italia che da anni si occupa del tema degli sgambatoi comunali – Conosciamo bene la situazione di questo sgambatoio, uno dei più curati in città anche grazie al coinvolgimento di tante persone che contribuiscono a mantenerlo decoroso. Sappiamo anche delle segnalazioni pervenute rispetto al disturbo che in alcune situazioni viene giustamente lamentato dai residenti che vivono nelle immediate vicinanze. Abbiamo fatto più volte sopralluoghi sul posto, ci siamo confrontati con residenti ed utenti e abbiamo ricevuto varie segnalazioni anche grazie al lavoro di Luca Pandolfi, consigliere di quartiere della lista Ascoltiamo Pesaro».

Redaelli, Serena Boresta, Cristina Canciani, Daniele Malandrino e Giovanni Corsini precisano: «La chiusura, unilaterale e senza spiegazioni, facendo trovare i cancelli chiusi con dei lucchetti è un’azione profondamente sbagliata da parte del Comune di Pesaro. Se ci sono problemi di ordine pubblico si può intervenire in altri modi, con il supporto delle forze dell’ordine, non chiudendo un’area pubblica ed un servizio utilizzato da tanti cittadini. Se il comune riteneva che quell’area non fosse idonea, aveva tutto il tempo per trovare un’area migliore, spostare lo sgambatoio e mantenere il servizio. Le segnalazioni di disturbo ci sono da tanto tempo per cui l’amministrazione aveva tutto il tempo per trovare soluzioni serie mentre questa non lo è».

«Se si applicasse lo stesso metodo si dovrebbero chiudere ed interdire al pubblico utilizzo i parchi dove la sera c’è chi fa schiamazzi, le piazze e le strade dove la musica alta disturba i residenti e così via. Questi esempi paradossali servono a far capire l’assurdità della scelta del comune che va a penalizzare tutti i cittadini perché non è in grado di intervenire nel merito del problema. L’amministrazione acceleri con il regolamento per gli sgambatoi comunali, su cui stiamo portando un contributo tecnico anche grazie al confronto costante che abbiamo con tanti utenti ed esperti in materia come educatori cinofili e veterinari».

«L’incapacità dell’amministrazione di affrontare il tema degli sgambatoi è allarmante. Da anni chiediamo che almeno la manutenzione ordinaria venga garantita ma la situazione è pesantemente insoddisfacente. Chiediamo inoltre la pianificazione di interventi per garantire alcuni servizi fondamentali di cui pochissimi sgambatoi sono dotati, un punto acqua e l’illuminazione pubblica in primis. Chiediamo che l’amministrazione ri apra lo sgambatoio di Villa Fastiggi e trovi soluzioni idonee alle problematiche segnalate dai città».