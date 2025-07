Pesaro, oltre 1,9milioni di euro su scuole, impianti sportivi, strade e parchi

PESARO – Un assestamento di Bilancio di oltre 1,9milioni di euro che traccia le priorità dell’Amministrazione comunale e che si fonda sui capisaldi della Giunta Biancani. «Investiremo ulteriori risorse per i cantieri in corso e proseguiremo con i lavori di manutenzione su scuole, impianti sportivi, strade e parchi dei quartieri, con massima attenzione anche al settore cultura». È quanto riportato oggi dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessore al Bilancio, Riccardo Pozzi, che hanno presentato gli investimenti che caratterizzano l’operazione del luglio 2025.

L’assestamento di Bilancio presentato durante la seduta. «Rimettere in campo quasi 2milioni di euro per le priorità della nostra città», dicono sindaco e assessore che, nello specifico, si concentrano sulle voci in spesa capitale delineate e che fanno riferimento alle priorità suddivise in categorie. Per le scuole, «abbiamo messo in campo oltre 110mila euro di interventi di manutenzione per il polo 0-6 anni dello Skarabokkio che tornerà nella sua sede originaria in via Rigoni; altri 10mila euro per le manutenzioni generali dei nidi; 50mila euro per la sistemazione degli spazi e il trasloco della scuola Manzi nelle sedi della Lubich, alla Carducci e in via Salandra. Infine, sono presenti anche 32mila euro per l’efficientamento energetico della Don Gaudiano», hanno elencato il sindaco e l’assessore. Per gli impianti sportivi, invece, sono previsti oltre 50mila euro per interventi e manutenzioni sul Pala Megabox, le docce della palestra alla Celletta, i nuovi arredamenti della palestra di via Confalonieri, la sistemazione del parquet della palestra in Baia Flaminia (il pallone) e l’installazione di alcuni gazebo per il Campo scuola.

Rimangono prioritari anche gli investimenti per l’avanzamento dei lavori sui cantieri in corso. «Sono oltre 200mila euro le risorse che verranno impegnate per il prosieguo dei lavori nella ciclabile del sottopasso di Vismara e che rispondono concretamente alle richieste di RFI; per il cantiere il corso della scuola Dante Alighieri e per alcuni progetti su Monteciccardo, tra cui l’operazione sulle mura e la riqualificazione dell’edilizia sociale».

Tra le altre voci emergono 40mila euro di investimento per gli interventi di riqualificazione di corso XI Settembre che prevede la rimozione delle attuali fioriere ammalorate e la piantumazione di nuovi alberi direttamente a terra. Altri 40mila euro saranno impegnati per la sistemazione degli impianti di Casa Aura e ulteriori 370mila euro per le asfaltature in città, «lavori che – precisa Biancani – si aggiungono al 1,2milioni di euro già stanziati per la riqualificazione delle strade e che hanno visto il loro avvio il 19 giugno scorso».

All’appello non mancano nemmeno le manutenzioni e riqualificazioni dei parchi pubblici nei quartieri della città: «Abbiamo previsto 35mila euro di interventi che prevedono la manutenzione generale e l’acquisto/sostituzione di alcuni arredi. 50mila euro sono, invece, investiti per la pulizia dei fossi (30mila) e per la manutenzione della rete idrica e delle acque piovane (20mila)». Per consentire il ripascimento delle spiagge nel 2026 sono già stati previsti 40mila euro e fanno riferimento a studi ambientali che permettono di effettuare il ripascimento utilizzando la sabbia presente sul litorale, azione messa in campo già dagli ultimi anni. Ulteriori 25mila saranno destinati alla cultura, «per consentire un’ulteriore valorizzazione degli scavi archeologici dei Mosaici in Duomo, funzionali alla realizzazione di un progetto di ricostruzione digitale e interattiva, finanziato anche con fondi nazionali CTE», concludono.