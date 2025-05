Nuovo ospedale Pesaro, Bernardi: «La Regione lo presenta di nuovo solo per fini elettorali»

PESARO – Nuovo ospedale di Pesaro, il consigliere comunale Riccardo Bernardi, capogruppo La Marcia in Più – Biancani Sindaco, lancia la stoccata alla Regione.



«Martedì 13 maggio, la destra presenterà per la seconda volta il progetto dell’ospedale di Pesaro. Una replica inutile e propagandistica, che non inaugura alcun cantiere e non annuncia alcun passo concreto, ma si limita a riproporre un video e un render già visti, senza alcuna ufficialità o atto amministrativo a supporto. Insomma, solo fumo negli occhi dei cittadini.

Dietro a quella che dovrebbe essere una presentazione istituzionale si nasconde in realtà un’iniziativa politica, organizzata in modo da costringere gli operatori del settore a presenziare. Un uso scorretto delle istituzioni a fini elettorali. Se è davvero un evento politico, abbiano almeno il coraggio di metterci sopra il simbolo di Fratelli d’Italia. E soprattutto, non facciano spendere altri soldi pubblici ai cittadini marchigiani per finanziare la loro propaganda».

Per il consigliere «La presentazione istituzionale c’è già stata mesi fa: questa è solo una fotocopia, un doppione costruito ad arte in piena campagna elettorale. Lo dimostra il fatto che nemmeno i sindaci del territorio sono stati avvisati. Un segnale chiaro: chi governa questa Regione non è interessato al confronto, ma solo alla passerella. Forse il presidente Acquaroli ha sbagliato sala. Forse voleva venire in consiglio comunale a presentare il progetto, dato che lì ancora non l’ha fatto. Un presidente dovrebbe avere rispetto per le istituzioni locali e per le assemblee legislative cittadine. Invece, Acquaroli scavalca tutto e tutti, perché il suo unico obiettivo non è il bene della comunità, ma i voti che spera di ottenere con queste operazioni mediatiche.

Brutte notizie per lui: i cittadini marchigiani non si lasciano più prendere in giro. Chiediamo verità, serietà e rispetto. Non filmini da campagna elettorale travestiti da atti ufficiali».