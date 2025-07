Pesaro, mozione su telecamere e sicurezza: è polemica in consiglio comunale

PESARO – Piano sulla sicurezza urbana, è scontro in consiglio comunale.

Tutto è partito da una mozione presentata dai consiglieri Dominici, Bernardi, Rocchi, Anniballi, Tommasoli e Vastante che ha ottenuto 29 voti favorevoli, 2 contrari. Non solo furti, ma anche vandalismi ed episodi che hanno coinvolto i giovanissimi.

Ad illustrare la mozione è stata la consigliera Dominici: «Occorre fare una riflessione più ampia sul disagio dei ragazzi. Per questo chiediamo a sindaco e Giunta di valutare l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, attraverso l’installazione di nuove telecamere nei punti strategici della città, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate ea cittadini e turisti, nonché alle zone residenziali e commerciali; a prevedere l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in luoghi specifici identificati come particolarmente sensibili per la sicurezza urbana, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini e delle Forze dell’Ordine».

Dall’opposizione Boresta ha sottolineato: «Complimenti ai sottoscrittori per la coerenza –ha detto ironicamente -. Ogni qualvolta il centrodestra ha presentato mozioni, interrogazioni e odg in tema di sicurezza, ecco che si levavano scudi e si avanzano accuse di allarmismo. È accaduto anche quando Fratelli d’Italia ha chiesto l’inserimento di Pesaro nel progetto “Strade Sicure”, all’epoca la maggioranza aveva parlato di “uno sfregio alla dignità dei pesaresi, crea allarmismo, la destra alimenta paure solo per fare propaganda”. E ora si presenta una mozione per aumentare i sistemi di sicurezza facendo attenzione ai punti nevralgici della città. L’argomento, è sempre stato per Fdi prioritario per consentire ai pesaresi di avere una migliore qualità di vita anche in tema di sicurezza».

Andreolli della Lega: «Di cosa stiamo parlando? Forse nessuno ha letto la mozione, che io interpreto, per logica, come mozione di sfiducia per l’assessore». Dopo averne riportato alcuni punti, ha aggiunto: «Il fatto che una maggioranza chieda al proprio assessore di rispondere ad alcune indicazioni fa presumere non le stia applicando». «Credo che il lavoro sulle telecamere in buona parte sia stato fatto. Dopodiché serve anche qualcuno che le esamini e faccia controlli. Ripeto: non ho ancora capito cosa state chiedendo con la mozione».

Marchionni rivolgendosi all’assessora: «È consapevole sia una mozione di sfiducia nei suoi confronti?». «Chiedere di valutare l’ampliamento del sistema di videosorveglianza, sembra una richiesta che abbiamo fatto sempre nella legislatura passata ma è anche stato un motivo del confronto che ho avuto con lei. Sono tutte cose che abbiamo sempre chiesto noi dell’opposizione».

Lugli: «Si tratta di una proposta importante per la città, che dovrebbe essere condiviso da tutte le parti politiche. La videosorveglianza non ha valore deterrente, ma è importante per la ricostruzione dei fatti come elemento di prova».

Tommasoli: «Non è una mozione di sfiducia ma, anzi, è stata scritta per rafforzare quello che l’assessora Mengucci e tutto il Comune stanno già facendo sul fronte sicurezza. Grazie a questo lavoro sinergico, la comunità dal 1° gennaio 2026, potrà usufruire di 10 telecamere ad alta definizione».

Malandrino: «Mi fa comunque piacere che venga proposta una mozione, insufficiente. Bisogna collaborare insieme, e non bocciare, per questioni ideologiche, certe mozioni che arrivano dal centrodestra e viceversa, nei casi di proposte che arrivano per l’interesse della città». «Per incoraggiare la direzione presa da una parte della maggioranza, voteremo a favore del potenziamento».

L’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci: «Dispiace che il tema che abbiamo trattato oggi sia passato, grazie all’opposizione, per una presumibile mozione di sfiducia nei miei confronti. Noi stiamo aumentando i controlli, cercando di monitorare tutte le aree della città, ma spesso non basta. Ci vuole una visione più ampia della sicurezza che passa anche per il decoro, la riqualificazione degli spazi, gli aspetti socio-sanitari». Sui temi sociali: «Dobbiamo avere servizi socio-sanitari super efficienti, che sappiano fare prevenzione in accordo con il Comune e con le scuole. Se c’è un tema di disagio i giovani non possono essere solo sanzionati, ma devono avere tutte le cure necessari, con personale sanitario che cura e gestisce le nuove patologie».

Perugini ha chiosato: «L’opposizione in questi 4 mesi forse è stata innaffiata con la mistificazione. Ho notato nel dibattito interventi interessanti ma altrettanta strumentalizzazione. Sembra che, ad ascoltare i banchi dell’opposizione, la sicurezza sia cosa del Comune. E non ci sto a che ci si venga ad accusare di non aver fatto niente per avere acquisito un terreno per la Questura che è di Stato». Sul tema, «il centrosinistra ha un approccio pragmatico, diverso da chi dice che il tema della sicurezza si faccia inventando qualche reato in più (come fa il Governo) e con articoli di giornale che peggiorano la percezione della sicurezza, cosa che non dà un contributo né al dibattito né agli strumenti la percezione di sicurezza».