Mercatino Conca e San Lorenzo in Campo, consegnati 19 appartamenti di edilizia residenziale pubblica

Le parole dell'assessore regionale Aguzzi: «Stiamo investendo molte risorse per interventi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica in tutto il territorio regionale»

PESARO – Sono 19 gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica consegnati in giornata da Stefano Aguzzi, assessore regionale all’Edilizia Pubblica, e da Saturnino Di Ruscio, presidente di Erap Marche, nel Pesarese, tra i comuni di Mercatino Conca e San Lorenzo in Campo.

Il taglio del nastro consente di mettere a disposizione delle rispettive amministrazioni comunali da assegnare in base alla graduatoria pubblica 9 alloggi in via Manzoni a San Lorenzo in Campo, per un intervento di € 1.281.621,71 con fondi regionali, e 10 alloggi in Via Molino nel comune di Mercatino Conca, con un finanziamento di € 1.350.000 che rientra nel Piano Triennale di Edilizia Residenziale Regione Marche.

Le parole di Aguzzi: «Grazie allo schema di intesa attuativa per disciplinare i rapporti tra Regione e soggetti attuatori degli interventi stiamo investendo molte risorse per interventi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica in tutto il territorio regionale puntando ad impiegare le tecniche più avanzate finalizzate all’adeguamento antisismico e all’efficientamento energetico, di alloggi, spazi pubblici e aree verdi».

Rientra nel programma “Sicuro, verde e sociale”, già finanziato con le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). «L’obiettivo – ha precisato l’assessore Aguzzi – è raggiungere i risultati e rispettare la tempistica che ci siamo prefissati dall’affidamento della progettazione, entro giugno prossimo, al collaudo entro il 2026, termine previsto dallo stesso Pnrr». «Oggi grazie al lavoro di Erap Marche riconsegniamo alle amministrazioni locali degli alloggi per i propri cittadini che ne hanno diritto e potranno beneficiarne – conclude – con un chiaro segnale di attenzione della Giunta e di rispetto degli impegni presi».

«Nel territorio di Pesaro-Urbino – ha detto il presidente Di Ruscio – il presidio territoriale guidato dall’Ing. Vitaletti sta facendo un grande lavoro completando numerosi interventi di edilizia residenziale pubblica e mettendo gli alloggi a disposizione dei comuni come nel caso di Mercatino Conca e San Lorenzo in Campo». «Ci sono molte altre partite aperte che stiamo sbloccando in tutto il territorio provinciale e regionale grazie alla collaborazione di tutti i consiglieri – conclude – mettendo a terra oltre 100 milioni di investimenti nel 2024 tra manutenzioni ordinarie, straordinarie, ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni e nuove costruzioni per garantire un alloggio agli aventi diritto».