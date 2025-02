Pesaro, al via i lavori all’asilo della Torraccia: 2 milioni di euro di investimenti

PESARO – Sono iniziati i lavori al nuovo asilo nido della Torraccia che potrà ospitare fino a 90 bambini nella fascia di età 0-3 anni. Sul posto, il sindaco Andrea Biancani, l’assessore alle Nuove opere Riccardo Pozzi e l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia per l’annuncio: «Un investimento importante, da 2.160.000 euro (PNRR), che sarà in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie in città. Poche volte nella storia della nostra città un’amministrazione si è ritrovata a portare avanti contemporaneamente 8 progetti sull’edilizia scolastica (Anna Frank, via Rigoni, mensa Pirandello, Manzoni, palestra di via Lamarmora, Asilo Torraccia, scuola Monteciccardo, Dante Alighieri). In questo caso – per l’asilo di Torraccia – il Comune di Pesaro ha partecipato e vinto un bando Pnrr del Ministero dell’Istruzione che ci consentirà di realizzare un luogo di cui la città, e il quartiere Torraccia, aveva bisogno e che ci era stato richiesto più volte dagli stessi residenti. Una zona con una forte concentrazione residenziale, molto popolata da giovani famiglie, con anche diverse fabbriche e locali commerciali nelle zone attorno ma sprovvista, fino ad oggi, di un asilo nido».

L’intervento prevede la realizzazione di un complesso edilizio a un piano in un’area di proprietà del Comune all’interno di Torraccia, tra via degli Abeti, via dei Frassini e via dei Tigli, adiacente a piazzale Vittime Heysel. La zona risulta servita dai mezzi pubblici (fermata dell’autobus di via degli Abeti-Olmi); nei pressi ci sono diversi parcheggi ad oggi principalmente a servizio dei residenti.

Tra i lavori in corso, «è prevista anche la realizzazione di un accesso pedonale da via degli Abeti – come richiesto anche dagli stessi residenti nei mesi scorsi – che sarà in corrispondenza di un’area su cui stiamo lavorando per la realizzazione di ulteriori nuovi parcheggi, ma che ancora è in corso di definizione. Tutte queste azioni saranno utili a decongestionare il traffico della zona, soprattutto quello che si genererebbe se fosse previsto un unico accesso, come quello attuale, in via dei Frassini. Il quartiere, di recente costruzione, sarà così munito di ulteriori servizi che miglioreranno la qualità di vita delle famiglie, dei bambini e di chi lavora nelle vicinanze».

I tempi sono stretti ma «i lavori sono partiti subito dopo il sì del Consiglio comunale e si dovranno terminare entro 30 giugno 2026. Come amministrazione comunale, stiamo continuando ad investire sul futuro delle nuove generazioni, non solo garantendo un elevato standard dei servizi educativi, ma anche rinnovando e riqualificando le strutture dedicate ai giovanissimi», concludono Biancani, Pozzi e Murgia.