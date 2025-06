Pesaro, l’iniziativa di Marche Multiservizi nella lotta alla plastica: una borraccia in regalo. Ecco come

Chi porterà 1 kg di imballaggi in plastica in uno dei centri di raccolta differenziata riceverà in dono la bottiglia contro lo spreco del monouso

PESARO – Anche in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Marche Multiservizi, multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità a Pesaro, rinnova il suo impegno, con iniziative di educazione ambientale, per promuovere tra i cittadini i valori dell’economia circolare e della sostenibilità e per aumentare la consapevolezza della comunità per cui opera sulle principali sfide ambientali.



Il World Environment Day è stato istituito nel 1972 dalle Nazioni Unite in occasione della Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano (5-16 giugno 1972). Due anni dopo, nel 1974, si tenne la prima Giornata Mondiale con il tema Only One Earth. Il tema di quest’anno è la lotta all’inquinamento da plastica. Un materiale che ha rivoluzionato interi settori economici e le abitudini della popolazione mondiale, grazie alla sua resistenza e versatilità, ma di cui oggi

si conoscono anche i limiti, come il fatto che non si degrada e che resta nell’ambiente per decenni. I dati confermano che negli ultimi 20 anni il consumo di plastica mondiale è praticamente raddoppiato arrivando a superare i 450 milioni di tonnellate annue.



Per disincentivare l’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso Marche Multiservizi consegnerà una borraccia ai cittadini che, nelle giornate del 5-6-7 giugno, porteranno almeno 1 kg di imballaggi in plastica in uno dei 15 centri di raccolta differenziata gestiti nel territorio.

L’obiettivo è anche quello di promuovere buone pratiche come quella di bere acqua del rubinetto che nel territorio servito da MMS è buona e garantita da rigorosi controlli analitici: 138.000 all’anno pari ad oltre 380 al giorno.



«Crediamo molto nelle attività di educazione ambientale, tra cui rientrano iniziative come quella che abbiamo organizzato per la Giornata Mondiale dell’Ambiente – spiega Marche Multiservizi – perché possono essere un importante strumento per avvicinare i cittadini alle buone pratiche della sostenibilità come appunto consumare meno plastica e bere più acqua del rubinetto. Il cambiamento parte dalle azioni quotidiane di ciascuno di noi: un principio che MMS attua ogni giorno fornendo alla comunità servizi sempre più efficienti e sostenibili».



Maggiori info su orari apertura dei Centri di Raccolta Differenziata sul sito: www.gruppomarchemultiservizi.it.