PESARO – Crepe e buchi nel soffitto, corridoi chiusi, la questura cade a pezzi. Il segretario del Silp Cgil Pierpaolo Frega denuncia la situazione.

«Scandaloso è l’unico aggettivo che questa segreteria provinciale può esprimere in termini educati e pubblicabili, se volesse definire la condizione dei due edifici che ospitano la Questura di Pesaro. Scandaloso è l’indifferenza voluta, con la quale i proprietari degli immobili, ricordiamo tutti enti governativi, stanno di fatto mandando in malora i loro stessi beni, in un incomprensibile rimpallo di responsabilità su chi deve allentare i cordoni della borsa per procedere alla manutenzione di un bene che sta velocemente avvicinando al collasso strutturale.

A questo punto l’appello al ministro dell’Interno è doveroso: chiami urgentemente la Prefettura, chiami il sindaco del comune di Pesaro, chiami la Protezione Civile e faccia predisporre dei moduli abitativi in campagna, in mezzo alle mille rotatorie pesaresi e faccia trasferire la Questura».

Frega continua: «Per noi organizzazioni sindacali, per i lavoratori, il tempo dei sogni e delle rivendicazioni: è finito. Inutile illuderci, proponendo soluzioni alternative a quelle fin qui prospettate. Bisogna essere onesti: dei poliziotti e delle loro condizioni logistiche non interessa a nessuno. Siamo testimoni impotenti del declino senza che nessuno alzi un dito per fare qualcosa nonostante l’evidenza dei fatti superi di gran lunga l’ipotizzabile.

Ci domandiamo: volete aspettare la tragedia? Avete la smania di apparire sulla cronaca giornalistica per l’ennesimo incidente sul lavoro? Tranquilli, vi dico, potrebbe non mancare molto. “La sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare la priorità nazionale”. Voglio riprendere le parole del presidente della Repubblica, pronunciate lo scorso 1º maggio».

Ecco l’elenco dei danni. «Lavoriamo in un edificio dove dal tetto ci sono le infiltrazioni piovane, che hanno ammalorato i controsoffitti facendoli cadere in terra. Un’ala della questura è stata interdetta, in quanto dopo il crollo dei controsoffitti e la constatazione che le travi del tetto, divenuto concavo, sono quasi al collasso, è stata dichiarata inagibile. I lavoratori sono stati costretti a traslocare in altri uffici, in coabitazione di altri, in spazi angusti violando quei principi richiesti dalla salubrità dei posti di lavoro, ma differentemente non era possibile.

L’ultimo sisma importante registrato, ha lesionato una trave portante del tetto che in via emergenziale è stato puntellato, ma se consideriamo che da quando è avvenuto il terremoto ad oggi non si è intervenuti per ripristinare il danno. Di fatto, ci si affida alla sorte. Scherzandoci sopra l’impalcatura è oramai un compendio di arredamento con cui convivere».

Altra situazione alla Divisione Del Personale. «Mancano i soldi per i vetri delle finestre, per adeguare i bagni, gli intonaci si stanno staccando; senza contare le continue lamentele degli abitanti di Via Flacco per le file degli immigrati ammassati in strada, che bivaccano sotto le finestre dei cittadini ed espletano i bisogni nei loro giardini, non avendo la possibilità la Polizia di fornire loro un’adeguata accoglienza, men che meno un bagno dedicato.

Proprio per questi motivi chiediamo ribadiamo con urgenza un intervento del Prefetto e delle autorità locali: per dignità nostra e dei cittadini trovate un campo incolto e predisponente dei container, meglio lì che in queste condizioni pietose, la Questura di Pesaro è un’emergenza non più rinviabile.

Non rispondeteci che la parte della Caserma Cialdini, apparentemente a noi destinata, è la soluzione. Non prendiamoci in giro, tutti sanno che non è realizzabile e qualcuno un giorno dovrà rendicontare davanti alla Corte dei conti i soldi pubblici che si stanno buttando dalla finestra per gli studi di fattibilità. Anche un bambino capirebbe che la proposta è irrealizzabile. Chiudo ribadendo che la parola scandaloso è fin troppo riduttiva alla condizione lavorativa dei poliziotti della Questura, chiediamo pubblicamente un incontro urgente al prefetto di Pesaro, perché la situazione ripetiamo non è più rinviabile».