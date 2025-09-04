Gnl Pesaro, davanti al Tar Marche il ricorso della Fox e degli ambientalisti

PESARO – Impianto Gnl, il ricorso della Fox e quello degli ambientalisti.

Sono stati discussi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona due ricorsi che riguardano la città di Pesaro in particolare. Al centro delle vicende giudiziarie all’attenzione del Giudice Amministrativo delle Marche c’è la richiesta della Fox Petroli s.p.a., multinazionale del settore degli idrocarburi, di allargare i depositi di carburanti già esistenti a Pesaro, e di renderli idonei per il trattamento e la successiva liquefazione del GNL (Gas Naturale Liquefatto).

Il tema è l’ipotesi impianto liquefazione del gas. Il caso è balzato recentemente alle cronache scatenando reazioni delle associazioni e della politica. Non solo l’esposto, ma anche il ricorso al Tar.

Iniziativa per l’Europa e per l’Ambiente A.P.S. – E.T.S., da anni una delle associazioni di promozione sociale più attive nel territorio marchigiano e nazionale, è – ancora una volta (basti pensare al caso della discarica di Riceci) – l’unica associazione ambientalista ad essere intervenuta in giudizio. Grazie al patrocinio dello Studio legale dell’Avv. Andrea Filippini, l’associazione non solo ha trasposto il proprio ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche per discutere sul giudizio positivo rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sulla compatibilità ambientale del progetto della Fox Petroli s.p.a., ma si è anche costituita – con atto di intervento ad opponendum – nel connesso ricorso promosso dalla Società petrolifera avverso il parere negativo del Comitato Regionale dei Vigili del Fuoco.



«Avevamo messo in guardia tutti dal cantare vittoria troppo presto, in seguito al diniego di costruire dei Vigili del Fuoco – afferma il Vice – Presidente dell’A.P.S., Dott. Gianluca Carrabs – sapevamo che la Fox Petroli s.p.a. non si sarebbe fermata, ed ecco perché la battaglia -politica e giudiziaria- è ancora molto lunga. Come sempre (discarica di Riceci, polo logistico di Chiaruccia di Fano solo per ricordare alcune delle vicende che ci vedono protagonisti assoluti) saremo sempre in prima linea dalla parte dei cittadini e dell’ambiente».



«Da sempre, crediamo in un ambientalismo basato su meno chiacchiericcio (perché in quello sono buoni tutti), e più fatti (perché sono quelli i soli che poi contano veramente). Avremmo sperato che anche chi parla e straparla (spesso a sproposito ed in maniera controproducente, finendo per fare un favore alla stessa Fox Petroli s.p.a.) di GNL avesse più capacità di visione e di gioco di squadra. Le chiacchiere non servono mai a niente», ha ricordato la Presidente di Iniziativa per l’Europa e per l’Ambiente, l’Avv. Giulia Stronati.

A seguito della Camera di Consiglio, le nuove udienze per il prosieguo della discussione presso il TAR Marche saranno fissate per il merito. Iniziativa per l’Europa e per l’Ambiente A.P.S. – E.T.S. continuerà a tenere informata la cittadinanza pesarese e marchigiana degli sviluppi di questa importante battaglia giudiziaria pe l’ambiente e la salute.